Posun ve vyšetřování smrti Čechů v Chorvatsku: Policie zatkla důstojníka katamaránu

Katamarán Krilo Eclipse.
Katamarán Krilo Eclipse.
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.
Autor: Štepánka Grofová - 
17. června 2026
13:10

Vyšetřování nedělní srážky katamaránu s plachetnicí mezi chorvatskými ostrovy Brač a Šolta, při níž zemřeli čtyři čeští turisté, nabralo zásadní obrat. Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu Krilo Eclipse. Podle vyšetřovatelů existuje podezření, že svým jednáním ohrozil bezpečnost cestujících.

Nedělní neštěstí v oblasti Splitských vrat si vyžádala životy čtyř Čechů a další čtyři lidé utrpěli zranění. Vyšetřovatelé nyní přistoupili k prvnímu kroku. Chorvatská policie ve středu 17. června oznámila, že zadržela třiatřicetiletého chorvatského občana, prvního důstojníka katamaránu Krilo Eclipse. Podezírá ho ze spáchání trestného činu ohrožení bezpečnosti zvláštních druhů dopravy se smrtelným následkem.

Po ukončení výslechu bude předán vazebnímu soudci spolu s návrhem na zahájení trestního stíhání. Za kvalifikovanou formu tohoto trestného činu hrozí podle chorvatských zákonů tři až patnáct let vězení.

Podle serveru Dalmatinski katamarán v době nehody plul ze Splitu směrem na Hvar. Plachetnice s osmi českými turisty naopak vyplula z Trogiru a mířila ke Splitským vratům. Chorvatská média uvádějí, že posádka plachetnice zaznamenala rychle se blížící katamarán a očekávala, že je mine. K tomu ale nedošlo. Krátce před nárazem se ještě pokusila změnit směr plavby, střetu už však zabránit nedokázala.

Kapitán nebyl na můstku

Vyšetřování zároveň odhalilo další důležité okolnosti. Plachetnici v okamžiku srážky neřídil její kapitán a současně se ukázalo, že velitel katamaránu se v kritické chvíli nenacházel na velitelském můstku.

Po nárazu se plachetnice potopila do hloubky přes 50 metrů. Tři Češi zemřeli bezprostředně po srážce, čtvrtou oběť našli potápěči až později uvnitř vraku. Tragédie patří k nejhorším námořním neštěstím v okolí Splitu za poslední desetiletí a vyšetřují ji chorvatská policie i státní úřad pro vyšetřování nehod v námořní dopravě.

Video  Česká policistka sloužící v Chorvatsku: Tragédie, jakou jsme nezažili! Jak často tam bourají lodě? 
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Katamarán Krilo Eclipse.
Katamarán Krilo Eclipse.
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi
Převoz zraněných do nemocnice.
Převoz zraněných do nemocnice.

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Štepánka Grofová
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Ford Raptor ( 17. června 2026 13:38 )

a důvod je prozaický aby Pojišťovna neodmítla pojistné plnění obětí, a případně nevymáhala po těch kteří stojí ( i když mrtvi za touto případnou tragédií) !

Věřím, že na potopené plachetnici se vypily hektolitry Alkoholu ! 👎

Ford Raptor ( 17. června 2026 13:35 )

Jsem zcela přesvědčen, že pokud se Kapitán nenachází na můstku zcela jistě zastoupí jeho nepřítomnost 1. Důstojník ! 👍

leda že by promluvila toxikologie a něco bylo špatně 👎 ale rovněž na plachetnici Čechů kormidloval loď jeden z výletníků (což je více než trestuhodné) neboť jsem přesvědčen, že znalosti možná měl ale rozhodně NE Kapitánskou zkoušku a Licenci ?

Proč řídil/kormidloval loď neznalý se asi nedovíme ? - Všichni budou zatloukat čti Lhát ! 😨 👎

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