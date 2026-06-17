„Požár u nás způsobil zkrat elektrospotřebiče. Všichni tři naši psi před požárem utekli, ale nikde jsem neviděla našeho kocoura. Chtěla jsem vejít do pokoje, abych se tam podívala, ale žár byl tak silný, že to nešlo,“ řekla Blesk.cz paní Monika, majitelka Nellika.
Maska jako balzám
Dovnitř se dostali až hasiči, kteří našli kocoura zcela apatického. Rychle ho vynesli ven a přiložili mu kyslíkovou masku. Ta na kocoura zapůsobila jako balzám. Stačilo pár minut a kocour se probral k životu.
Hasiči ve Vracově zachránili před uhořením kocourka, kterému pak poskytli i kyslíkovou terapii (červen 2026). HZS JMK
„Nyní je v Kyjově u veterináře a je na tom dobře. Jen tam ještě nějakou dobu pobude,“ řekla v úterý majitelka kocoura, která je hasičům neskonale vděčná. „Je to náš jediný kocour a je strašně moc hodný, moc by nám chyběl. Skvělá práce hasičů,“ poděkovala majitelka.
Kyslík pro zvířata
Díky se na hasiče ovšem hrnou ze všech stran i na sociálních sítích. „Děkuji za záchranu kočičky.“ „Vy jste skutečné osobnosti, děkujeme za vaši práci a obětavost.“ „Chlapi, díky moc. Jste borci se srdcem na správném místě.“ „Jste skvělí, že i zvířátka vám nejsou lhostejná, velké dík vám.“ „Jak se na to dívám, tak mám v očích slzy, jste úžasní chlapi s velkým srdce na správném místě,“ zní komentáře pod videem.
„Nedá se říci, že by to pro nás byl ojedinělý případ. Už jsme takto zachránili několik psů a koček, kterým kyslíková terapie pomohla. Je ale pravda, že je výjimkou, kdy to někdo stihne zdokumentovat,“ přiznal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Podobný zásah si připsali před pár dny i hasiči v Karviné. „Z bytu jsme evakuovali dvě kočky, jedné byla podána kyslíková terapie hned po vynesení,“ napsali hasiči, kteří stejně jako jejich jihomoravští kolegové se okamžitě dostali do centra pozornosti vděčných lidí.