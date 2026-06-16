Náročné pátrání v zahraničí: Dobrodruh Miroslav zmizel

Miroslav (43) zmizel během návratu z Itálie.
 (Autor: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj﻿)
Autor: Štepánka Grofová - 
16. června 2026
10:35

Slovenská policie pátrá po Miroslavu Hutirovi z Dolního Kubína. Muž se vracel z Itálie na kole a naposledy se ozval rodině v sobotu 13. června večer. Od té doby o sobě nedal vědět. Jeho poslední známá poloha byla zaznamenána ve Slovinsku.

Podle informací zveřejněných na facebookovém profilu slovenské policie se cyklista vracel z Itálie domů na Slovensko. Naposledy se ozval v sobotu 13. června ve večerních hodinách prostřednictvím zprávy. Od té doby nikdo neví, kde je.

„Jeho poslední známá poloha byla v oblasti obce Spodnji Log ve Slovinsku,“ informuje policie. Vesnice Spodnji Log leží na západě země v horské oblasti nedaleko hranic s Itálií. Není známo, zda se z místa vydal dál směrem k domovu, nebo zda se mu během cesty něco přihodilo.

Nezvěstný se pohyboval na černožlutém jízdním kole značky Kellys. Měří přibližně 170 centimetrů, má střední postavu, krátké tmavě hnědé vlasy a šedé oči. V době zmizení měl na sobě tmavě modrou mikinu, cyklistické kraťasy a zelenou přilbu. Právě podle tohoto oblečení a jízdního kola by ho mohli poznat lidé, kteří se v posledních dnech pohybovali ve Slovinsku nebo na trasách vedoucích směrem na Slovensko.

Pátrání po Miroslavovi komplikuje fakt, že cestoval sám přes několik evropských zemí. Slovenská policie proto žádá veřejnost o pomoc. Jakékoliv informace o pohybu nebo pobytu pohřešovaného mohou lidé oznámit na tísňové lince 158 nebo na kterémkoliv policejním oddělení.

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Štepánka Grofová
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