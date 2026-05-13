Muzikant Igor (†60) zemřel na rybářském výletě v Norsku: Bolestná slova blízkých
Záchranáři našli v pondělí na západním pobřeží Norska v oblasti Smøla tři mrtvé turisty. Dva z nich byli čeští občané, třetí byl Slovák Igor J. (†60). O jeho smrti informovala Nižná v Žilinském kraji, muzikant patřil mezi velké osobnosti obce a jeho nečekaný odchod obyvatele bolestně zasáhl.
Trojice turistů se v neděli nevrátila z rybaření a od té doby byla pohřešovaná. V úterý mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő Blesku potvrdil úmrtí dvou Čechů. „K neštěstí došlo během pobytu na moři v oblasti Smøla. Naše ambasáda v Oslu je v kontaktu s místními úřady i rodinami zemřelých a poskytuje potřebnou součinnost,“ doplnil.
Třetím turistou byl Igor J., jehož parte zveřejnila na sociální síti Nižná. „Další obrovská osobnost Nižné nás opustila,“ uvedli zástupci obce s vyjádřením soustrasti rodině a dodali, že byl Igor folklorista, muzikant ze skupiny Kredenc, kamarád a taky rybář. Smrt slovenského občana potvrdilo podle webu Plus JEDEN DEŇ i slovenské ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí.
„Kdo tě znal, ten dobře ví, jaký dar byl s tebou být,“ stojí v úvodním verši smutečního oznámení. Bolestná slova rodiny také připomínají, že jejich blízký zemřel náhle. „Navždy nás opustil nečekaně a bez rozloučení dne 10.5.2026 ve věku 60 let během rybaření v Norsku,“ stojí v parte, kde je také uvedeno, že čas a místo posledního rozloučení s Igorem bude teprve oznámeno.
