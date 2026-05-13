Muzikant Igor (†60) zemřel na rybářském výletě v Norsku: Bolestná slova blízkých

Igor J. (†60) zemřel na rybářském výletě v Norsku
Igor J. (†60) zemřel na rybářském výletě v Norsku
Parte Igora J.
Rybaření v Norsku. (ilustrační foto)
Rybaření v Norsku. (ilustrační foto)
Autor: Klára Jelínková - 
13. května 2026
13:51

Záchranáři našli v pondělí na západním pobřeží Norska v oblasti Smøla tři mrtvé turisty. Dva z nich byli čeští občané, třetí byl Slovák Igor J. (†60). O jeho smrti informovala Nižná v Žilinském kraji, muzikant patřil mezi velké osobnosti obce a jeho nečekaný odchod obyvatele bolestně zasáhl.

Trojice turistů se v neděli nevrátila z rybaření a od té doby byla pohřešovaná. V úterý mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő Blesku potvrdil úmrtí dvou Čechů. „K neštěstí došlo během pobytu na moři v oblasti Smøla. Naše ambasáda v Oslu je v kontaktu s místními úřady i rodinami zemřelých a poskytuje potřebnou součinnost,“ doplnil.

Třetím turistou byl Igor J., jehož parte zveřejnila na sociální síti Nižná. „Další obrovská osobnost Nižné nás opustila,“ uvedli zástupci obce s vyjádřením soustrasti rodině a dodali, že byl Igor folklorista, muzikant ze skupiny Kredenc, kamarád a taky rybář. Smrt slovenského občana potvrdilo podle webu Plus JEDEN DEŇ i slovenské ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí.

„Kdo tě znal, ten dobře ví, jaký dar byl s tebou být,“ stojí v úvodním verši smutečního oznámení. Bolestná slova rodiny také připomínají, že jejich blízký zemřel náhle. „Navždy nás opustil nečekaně a bez rozloučení dne 10.5.2026 ve věku 60 let během rybaření v Norsku,“ stojí v parte, kde je také uvedeno, že čas a místo posledního rozloučení s Igorem bude teprve oznámeno.

Igor J. (†60) zemřel na rybářském výletě v Norsku
Igor J. (†60) zemřel na rybářském výletě v Norsku
Parte Igora J.
Rybaření v Norsku. (ilustrační foto)
Rybaření v Norsku. (ilustrační foto)

Video  Čech (†67) zemřel během rybaření nedaleko Trenčína.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Témata:
smrtrybařenírybářský výletrodinaNorskoOslovýletŽilinský krajSmølaNižná
Klára Jelínková
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Petr Pan ( 13. května 2026 15:15 )

Kolik se může vyvézt z toho rybolovu kg ryb?Někdo mi říkal,že to norové už dost strouhli.Ono je něco jiného ,když si to přivezete sám než kup tady v obchodě.Ten zájezd taky něco stojí.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Rozchod Brzobohatých: Víme, kdo zamával rozvodovými papíry!
Rozchod Brzobohatých: Víme, kdo zamával rozvodovými papíry!
Aha!
Máte doma záletníka? Podívejte se, co o věrnosti vašeho partnera říká horoskop
Máte doma záletníka? Podívejte se, co o věrnosti vašeho partnera říká horoskop
Dáma.cz
Umějí vypočítat obsah kruhu, ale ne hospodařit s penězi nebo uvařit. Nový projekt nabízí dětem praxi, kterou v učebnicích nenajdou
Umějí vypočítat obsah kruhu, ale ne hospodařit s penězi nebo uvařit. Nový projekt nabízí dětem praxi, kterou v učebnicích nenajdou
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Moje zdraví
Šokující Strnadova ofenziva. CSG chce urvat podíl ve výrobci tanků Leopard, ovládlo by zbrojní Evropu
Šokující Strnadova ofenziva. CSG chce urvat podíl ve výrobci tanků Leopard, ovládlo by zbrojní Evropu
e15
Speaker Tribuny Sever: Vyzval jsem vás příliš brzy. Tvrdík otočil a jen kope kolem sebe
Speaker Tribuny Sever: Vyzval jsem vás příliš brzy. Tvrdík otočil a jen kope kolem sebe
iSport
Babiš a Macinka spadli do Okamurou nastražené sudetoněmecké pasti. Škodí tím českým národním zájmům
Babiš a Macinka spadli do Okamurou nastražené sudetoněmecké pasti. Škodí tím českým národním zájmům
Reflex
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
KVÍZ: Uhodnete slavné ženy, které měnily svět? Otestujte se
Lidé a země