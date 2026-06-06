V Austrálii řádí žraloci! Během tří týdnů zabili tři lidi

Žralok bílý
Žralok bílý  (Autor: archiv Blesku)
Autor: ČTK - 
6. června 2026
12:01

Na jihozápadě Austrálie zemřel potápěč, kterého kousl odhadem 4,5 metru dlouhý žralok. S odvoláním na policii o tom informoval web ABC. Za tři týdny se jedná o třetí smrtelný případ v Austrálii.

Neštěstí se stalo u ostrova Michaelmas asi 400 kilometrů jihovýchodně od Perthu ve státě Západní Austrálie, kde 35letý muž lovil s rodinou pod vodou. Záchranná služba dostala hlášení o útoku žraloka v 11:25 místního času (5:25 SELČ) a muž s vážnými zraněními byl poté lodí dopraven na břeh. Tam už se ho ale oživit nepodařilo, uvedla policie ve svém prohlášení.

Žralok 24. května napadl u útesu Kennedy Shoal v severoaustralském státě Queensland 39letého rybáře, který svým zraněním podlehl. Paryba 16. května pokousala i 38letého muže u útesu Horseshoe Reef poblíž ostrova Rottnest, asi 30 kilometrů západně od Perthu. Napadený byl převezen na břeh, ale ani jeho se nepodařilo oživit.

V Austrálii se každoročně stane asi 20 útoků žraloků, přičemž většina z nich není smrtelná. Na kontinentě bylo od roku 1791 zaznamenáno téměř 1300 incidentů s těmito predátory, z nichž více než 260 skončilo smrtí. Australští vědci se domnívají, že početná hejna v mořích a rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků, což by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků.

Video  Žralok ukousl dívce (19) nohu.  - X
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