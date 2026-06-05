Švábi v oblíbené budějovické restauraci: Hmyz lezl i po jídle

Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. června 2026
13:23

V českobudějovickém obchodním centru IGY musela po kontrole hygieniků okamžitě zavřít oblíbená asijská restaurace Mr. Thai. Inspektoři odhalili, že je provozovna v příšerném stavu. Švábi, znečištěné prostory i zásoby jídla, které označili za kontaminované. Případ nyní řeší úřady a restauraci hrozí mastná pokuta.

Oblíbená asijská restaurace Mr. Thai v českobudějovickém obchodním centru IGY musela po kontrole hygieniků okamžitě zavřít. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalili v provozu otřesné podmínky. Restaurace plná švábů, špíny a potravin, které podle nich nebyly bezpečné k dalšímu použití.

Invaze švábů

Podle zjištění inspektorů se hmyz pohyboval nejen v kuchyni a skladu, ale i přímo na potravinách. Hmyz se pohyboval po krabicích s nudlemi, čerstvé zelenině i přepravkách s cibulí a zelím. V některých částech se nacházely i mrtvé kusy a kontaminované otevřené zásoby rýže.

„Švábi se rychle pohybovali nejen po podlaze, kartonových krabicích s balenými nudlemi či po přepravce s čerstvým zelím a cibulí, ale i přímo po zelenině a surovinách. Mrtvý hmyz se nacházel vedle chladicího zařízení a pod pracovním pultem, kde byly skladovány otevřené pytle s rýží,“ informují Potraviny na pranýři na sociálních sítích.

Problémem byl také nepořádek na každém kroku. Na podlahách se měly nacházet nánosy mastnoty a zbytků jídel a silně znečištěná byla i chladící zařízení. Hygienici proto s provozovnou neměli slitování a okamžitě ji uzavřeli. Restaurace nyní čelí správnímu řízení a hrozí jí vysoká pokuta.

Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.
Restaurace byla v otřesných podmínkách. Všude lezli švábi.

Video  Švábi v nemocnici Kramáre. Matka natočila hmyz na dětském oddělení.  - Facebook/Nekŕmte nás odpadom
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Témata:
bordelnepořádekkontaminacešpínašvábizamořeníasijská kuchyněrestauracehmyzjídloStátní zemědělská a potravinářská inspekce
Andrea Vídeňská
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