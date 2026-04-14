Nenápadný nápis „zavřeno z technických důvodů“ visí na dveřích Viet restaurace. Věrohodnosti důvodu přidává fakt, že provozovatelé před ní vytvářejí venkovní posezení. Realita je ovšem jiná. Restauraci zavřeli inspektoři SZPI poté, co do ní přišli udělat kontrolu.
„Zjistili jsme v ní výskyt hmyzích škůdců, plísně na stěnách i na stropě a nečistoty na podlaze,“ vysvětlili inspektoři důvod uzavření restaurace na svých webových stránkách.
Hygienci zavřeli Viet restauraci ve Veselí nad Moravou (duben 2026). Hynek Zdeněk
Společnost CucPhuong s.r.o. tak nyní musí dát vše do souladu s hygienickými předpisy. Poté musí kontaktovat opět kontrolory, kteří situaci ověří. Jestliže bude vše v pořádku, umožní opětovné otevření. Blíže nespecifikované pokutě se ovšem restaurace zcela jistě nevyhne.