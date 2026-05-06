Listerie v oblíbených houbách: Prodávaly se i v Česku
Státní zemědělská a potravinářská inspekce varovala před nebezpečnými houbami enoki, které se prodávaly i v Česku. Laboratorní testy odhalily vysoký výskyt bakterie Listeria monocytogenes. Riziko hrozí hlavně těhotným ženám, seniorům nebo lidem s oslabenou imunitou.
V českých obchodech se objevily závadné houby enoki neboli penízovka sametonohá. Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na dvě problematické šarže výrobků značky Green Box Limited. Laboratorní rozbory u nich potvrdily bakterii Listeria monocytogenes v množství výrazně překračujícím bezpečnostní limity.
Jde o výrobky s šarží G22029 a G22030. Oba produkty byly baleny po 100 gramech. Houby pocházejí z Číny, balení proběhlo v Malajsii a do Evropské unie dorazily přes Nizozemsko.
Nebezpečné výrobky se dostaly i do Čech. Distribuce probíhala hlavně přes specializované prodejny s asijskými potravinami. Inspektoři následně zahájili kontroly u českých odběratelů a nařídili stažení z prodeje. Část balení se ale už dostala k zákazníkům.
„Pokud mají spotřebitelé uvedené výrobky doma, doporučuje SZPI je nekonzumovat a vrátit je v místě nákupu,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Hrozí vážné zdravotní komplikace
Bakterie Listeria monocytogenes může způsobit listeriózu, infekční onemocnění s potenciálně vážným průběhem. Největší nebezpečí představuje pro těhotné ženy, malé děti, seniory a lidi s oslabenou imunitou. V některých případech může infekce vést až k hospitalizaci.
Podle inspekce představuje problém i způsob přípravy těchto hub. Enoki se v asijské kuchyni často tepelně upravují jen velmi krátce, obvykle jednu až dvě minuty. To nemusí stačit ke spolehlivému zničení bakterií.
