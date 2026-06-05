Hrůza v Kynšperku nekončí: Policie našla další části dětského těla

Policie našla další části dětského těla.
Policie našla další části dětského těla.
Dům, ve kterém žena žila.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
Aktualizováno -
5. června 2026
12:45
Autor: Štepánka Grofová - 
5. června 2026
12:10

Vyšetřování otřesného případu z Kynšperku nad Ohří pokračuje. Poté, co byla ve čtvrtek nalezena oddělená dětská ruka, objevili kriminalisté také další části dětského těla. Policie dál prohledává rodinný dům, ve kterém žije zadržená žena i její příbuzní.

Kriminalisté vyšetřující případ nalezené dětské ruky v Kynšperku nad Ohří učinili další znepokojivý objev. Podle dostupných informací byly na místě nalezeny také další části těla. Policisté proto v pátek pokračovali v rozsáhlém šetření a znovu se vrátili k domu, kde žena žije.

Případ začal ve čtvrtek oznámením o nálezu části lidského těla. Na místo okamžitě vyrazily desítky policistů, kriminalistických techniků i hasičů. Vyšetřovatelé následně prohledávali nejen samotný dům a přilehlý pozemek, ale také okolní porosty a další místa v sousedství.

Večer policie oznámila zadržení ženy podezřelé ze zvlášť závažného násilného trestného činu. Podle dostupných informací žije ve stejném domě, na který se nyní vyšetřování soustředí.

Ani během pátečního dopoledne práce kriminalistů neskončily. Před domem zůstávaly policejní vozy i specialisté na zajišťování stop. „Chystáme se provádět další úkony,“ řekl serveru Novinky na místě jeden z kriminalistů.

Video  V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.  - Blesk: Kateřina Moravcová
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Policie zatím nezveřejnila identitu dítěte ani okolnosti jeho smrti. Vyšetřovatelé čekají na výsledky dalších expertiz a soudní pitvy. Právě ty by měly pomoci objasnit, co se v domě odehrálo.

Případ otřásl také místními obyvateli. Kynšperk nad Ohří s necelými pěti tisíci obyvateli podobnou událost nepamatuje a mezi lidmi vyvolal nález dětských ostatků silné emoce. Podle informací Novinek by soud mohl o případném vzetí zadržené ženy do vazby rozhodovat během víkendu.

Policie našla další části dětského těla.
Policie našla další části dětského těla.
Dům, ve kterém žena žila.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.

Témata:
ženaOSTATKYrodinný důmprohledávánízadrženadětskéčásti tělapolicieKynšperk nad Ohří
Štepánka Grofová
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Uživatel_5653185 ( 5. června 2026 13:18 )

Ano to se stát může, ale pokud už někdo dítě rozčtvrtí to už si musí být dobře vědom čeho se dopouští.

Renata Jandová ( 5. června 2026 13:13 )

K tomu není co dodat,strašné

Monica De Giorgi ( 5. června 2026 12:41 )

Neodsuzujte, když nevíte podrobnosti.Rika vám třeba něco poporodní psychóza?

Jana K ( 5. června 2026 12:24 )

Kdo tohle udělal,to snad nemůže být člověk🙈❗️Zrůda největšího kalibru🙈🙈🙈❗️

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