Hrůzná nehoda s přítelem: Smrt Češky v Thajsku!

Thajsko. (Ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK, Andrea Vídeňská 
17. května 2026
19:08

Měl to být romantický výlet za mlhou zahalenými vrcholky „Střechy Thajska“. Místo toho je čekala smrt. Mladá Češka a její irský partner zahynuli při děsivé nehodě. Pronajatý skútr na kluzké horské silnici dostal smyk a čelně narazil do pick-upu. 

Při čtvrteční nehodě na motorce v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, který studoval film. Jejich pronajatý skútr dostal na kluzké silnici v ostré horské zatáčce smyk a narazil čelně do pick-upu. Dnes o tom informuje web Thai Examiner.com.

Nehoda se stala na nejvyšší thajské hoře Doj Intchanon na severu země. Je to jedna z nejrušnějších turistických tras v zemi.

V době nehody promočil horskou silnici silný liják. V důsledku toho se rychle zhoršila viditelnost a stav vozovky.

Podle vyšetřovatelů si pár pronajal skútr Honda PCX, aby ten den navštívil národní park. Zpáteční cesta však skončila katastrofou. Náraz zničil velkou část motocyklu, jehož části se rozptýlily po vozovce. Pick-up při srážce utrpěl vážné poškození přední části.

Když na místo nehody dorazili záchranáři, Češka už byla mrtvá. Ira našli vedle vraku v kritickém stavu. Převezli ho do nemocnice, kde ale později na následky vážných zranění také zemřel.

O Doj Intchanonu se někdy mluví jako o Střeše Thajska. Měří 2565 metrů nad mořem. Tamní národní park každoročně přitahuje velké množství domácích i zahraničních turistů, které láká chladné klima, mlžné lesy, vodopády a dvě pagody.

cesky obcan ( 17. května 2026 20:06 )

Jenomže tahle generace potřebuje zážitky. 😕

Kapsa Kapsik ( 17. května 2026 20:02 )

Jezdi se vlevo, citil jsem se lip na motorce...

Helena K ( 17. května 2026 19:45 )

A stačí tak málo... si půjčit auto, nikoliv motorku!!!! Drahé to tam není...

