Slovák podezřelý z otrávení dětské výživy: Podvodník s luxusním sídlem?!

V kojenecké výživě byl nalezen jed.
V kojenecké výživě byl nalezen jed.  (Autor: Profimedia)
Autor: Andrea Vídeňská - 
15. května 2026
11:02

Policie začíná rozplétat šokující případ údajně otrávené dětské výživy. Do popředí celé kauzy se dostává Slovák, který je v případu veden jako podezřelý, a na povrch postupně vyplouvají šokující informace z jeho soukromého života.

Podle dostupných informací pracoval tento Slovák od roku 2019 jako manažer ve společnosti HiPP, kde měl stabilní a nadprůměrný příjem. Přesto si údajně žil výrazně nad své poměry. O případu informoval deník Krone

Honosné bydlení

Za okázalým stylem života se měla skrývat „naleštěná bída“, postavená na nejistých základech a podezřelých finančních krocích, na které se nyní zaměřují vyšetřovatelé.

Příkladem budiž luxusní byt, o jakém většina lidí může jen snít. V atraktivní lokalitě St. Gilgen u jezera Wolfgangsee šlo o 75 metrů čtverečních, dvě terasy a vlastní zahradu. Nemovitost koupil v roce 2021 přibližně za 10 milionů korun, ale podle zmíněného deníku financování nemuselo být tak průhledné. Měl si totiž údajně pomoct falešnými výplatními páskami, díky kterým jeho oficiální příjem vypadal mnohem vyšší. Díky tomu mu banka měla schválit velkou hypotéku, na kterou by se svým manažerským platem nejspíše nedosáhl.

Hroutil se mu život

Zlom měl přijít až po pandemii, kdy se mu začal rozpadat soukromý život. Odešel od manželky, se kterou má tři děti, a od té doby se mu měly kupit problémy.

Ve firmě navíc vyvolával čím dál větší podezření. Nedokázal věrohodně vysvětlit své časté cesty po Evropě, což vyústilo v okamžité ukončení spolupráce a následující den i v zablokování jeho firemního účtu. Následně přišel do firmy hružný e-mail, ve kterém se psalo o otrávených dětských výživách.

Video  Adam se otrávil houbami.  - Iva Dvořáková
Video se připravuje ...

Témata:
jedpodvodníkvýhrůžkymanažervyšetřováníslovákluxusní sídloRakouskofinanční podvodHiPPotrávené jídloEvropapodvodvýživaWolfgangsee
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Bozena Vildmanova ( 15. května 2026 11:57 )

Další případ kdy je třeba dát doživotní vězení,ale u nás kdepak ani omylem,že.Tolik miminek mohlo přijít o život tak proč soudit dlouhé soudy a dát mu pár let. Pryč s takovým zrůdou. Člověk který se nebojí a nemá respekt je jako dobytek bez zábran. pryč s nimi!­!!!!!!­!!!!!!­!!!!!!­!!!!!!­!!!!!!­!!!!!!­!!!! 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Etzler zdrcen smutnou ztrátou: Děkujeme ti za všechno
Etzler zdrcen smutnou ztrátou: Děkujeme ti za všechno
Aha!
Vysává z vás váš byt energii? 4 chyby v bydlení, které podle psychologie ničí štěstí
Vysává z vás váš byt energii? 4 chyby v bydlení, které podle psychologie ničí štěstí
Dáma.cz
Vítězství nad endometriózou: Topmodelka Barbara Palvin a herec Dylan Sprouse budou rodiči
Vítězství nad endometriózou: Topmodelka Barbara Palvin a herec Dylan Sprouse budou rodiči
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Moje zdraví
Exportuj, nebo zemři. Čínské automobilky drtí domácí krize, o to agresivněji útočí na svět
Exportuj, nebo zemři. Čínské automobilky drtí domácí krize, o to agresivněji útočí na svět
e15
Tvrdík v pondělí nabídl Tykačovi, že v rámci Slavie změní pozici. Už podruhé
Tvrdík v pondělí nabídl Tykačovi, že v rámci Slavie změní pozici. Už podruhé
iSport
Špidlova Nová sociální demokracie volební průlom nepřinese. Poptávka na politickém trhu ale určitě je
Špidlova Nová sociální demokracie volební průlom nepřinese. Poptávka na politickém trhu ale určitě je
Reflex
Běhat začal až kvůli dortu. Rekordman pochodu Praha – Prčice byl jednou v cíli ještě před pořadateli
Běhat začal až kvůli dortu. Rekordman pochodu Praha – Prčice byl jednou v cíli ještě před pořadateli
Lidé a země