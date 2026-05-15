Slovák podezřelý z otrávení dětské výživy: Podvodník s luxusním sídlem?!
Policie začíná rozplétat šokující případ údajně otrávené dětské výživy. Do popředí celé kauzy se dostává Slovák, který je v případu veden jako podezřelý, a na povrch postupně vyplouvají šokující informace z jeho soukromého života.
Podle dostupných informací pracoval tento Slovák od roku 2019 jako manažer ve společnosti HiPP, kde měl stabilní a nadprůměrný příjem. Přesto si údajně žil výrazně nad své poměry. O případu informoval deník Krone.
Honosné bydlení
Za okázalým stylem života se měla skrývat „naleštěná bída“, postavená na nejistých základech a podezřelých finančních krocích, na které se nyní zaměřují vyšetřovatelé.
Příkladem budiž luxusní byt, o jakém většina lidí může jen snít. V atraktivní lokalitě St. Gilgen u jezera Wolfgangsee šlo o 75 metrů čtverečních, dvě terasy a vlastní zahradu. Nemovitost koupil v roce 2021 přibližně za 10 milionů korun, ale podle zmíněného deníku financování nemuselo být tak průhledné. Měl si totiž údajně pomoct falešnými výplatními páskami, díky kterým jeho oficiální příjem vypadal mnohem vyšší. Díky tomu mu banka měla schválit velkou hypotéku, na kterou by se svým manažerským platem nejspíše nedosáhl.
Hroutil se mu život
Zlom měl přijít až po pandemii, kdy se mu začal rozpadat soukromý život. Odešel od manželky, se kterou má tři děti, a od té doby se mu měly kupit problémy.
Ve firmě navíc vyvolával čím dál větší podezření. Nedokázal věrohodně vysvětlit své časté cesty po Evropě, což vyústilo v okamžité ukončení spolupráce a následující den i v zablokování jeho firemního účtu. Následně přišel do firmy výhružný e-mail, ve kterém se psalo o otrávených dětských výživách.
Další případ kdy je třeba dát doživotní vězení,ale u nás kdepak ani omylem,že.Tolik miminek mohlo přijít o život tak proč soudit dlouhé soudy a dát mu pár let. Pryč s takovým zrůdou. Člověk který se nebojí a nemá respekt je jako dobytek bez zábran. pryč s nimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👎