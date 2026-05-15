Děs na D11: Kamion u odstavené dodávky smetl dva lidi
Vážná nehoda ochromila ve čtvrtek 14. května večer dálnici D11 u Mochova. Řidič kamionu tam narazil do dodávky odstavené v odstavném pruhu kvůli defektu a srazil dvě osoby pohybující se kolem vozidla. Tři lidé skončili v péči záchranářů, jednoho transportoval vrtulník do pražské nemocnice.
K nehodě došlo na 14. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Dodávka zastavila v odstavném pruhu kvůli technickým problémům nebo defektu pneumatiky. Tři lidé se následně pohybovali kolem vozu. Právě v tu chvíli místem projížděl kamion převážející osobní auta.
„Podle prvotního šetření k nehodě došlo tak, že řidič kamionu narazil do dodávky, která stála v odstavném pruhu kvůli defektu. Současně došlo i ke sražení dvou osob, které se u dodávky na dálnici pohybovaly,“ uvedla policie na síti X.
Na místě přistál vrtulník
Na místo okamžitě vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Policie kvůli zásahu dálnici uzavřela a upozorňovala řidiče na komplikace v dopravě. „Na místě jsou zraněné osoby, přistává zde vrtulník a zasahují všechny složky IZS,“ informovali policisté během zásahu.
D11 zůstala několik hodin uzavřená
U řidiče kamionu byla provedena dechová zkouška i test na drogy. Oba výsledky vyšly negativní. Přesné okolnosti nehody dál vyšetřují kriminalisté.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.