Šílené záběry z Mělníka: Řidiči na přejezdu riskovali život
Několik řidičů v Mělníku riskovalo kvůli pár ušetřeným vteřinám. Svědkyně na videu zachytila auta vjíždějící na koleje ve chvíli, kdy už blikala červená výstražná světla a závory se chystaly spadnout.
Video z želeničního přejezdu v mělnické Kokořínské ulici zachytilo několik řidičů, kteří projížděli přes koleje navzdory blikající výstraze. Podle autorky záznamu auta najížděla na přejezd i ve chvíli, kdy už blikala červená světla a bylo jasné, že závory každou chvíli spadnou. „Kvůli pár vteřinám riskovat život svůj i ostatních?“ napsala nechápavě v příspěvku.
Upozornil také na to, že podobné chování bývá často vyčítáno hlavně kamionové dopravě, nebezpečné situace ale podle něj způsobují i řidiči osobních aut. „Možná by si někteří měli uvědomit, že předpisy a bezpečnost platí pro všechny stejně,“ dodal.
Podobné hazardování může skončit tragédií během několika sekund. Vlak totiž nedokáže zastavit na krátkou vzdálenost a střety na železničních přejezdech mívají často fatální následky. Policie i Správa železnic dlouhodobě upozorňují, že řidiči nesmí na přejezd vjíždět už ve chvíli, kdy začne blikat červené světlo, a to ani v případě, že jsou závory stále nahoře.
