Důchodkyni z Trutnovska ukradli pejska? Za nalezení nabízí životní úspory
Invalidní důchodkyni Janě Škrabalové z Borovničky na Trutnovsku zmizel milovaný pejsek přímo z kotce. Panuje podezření, že ho někdo ukradl. Za relevantní informace nabízí zoufalá panička své celoživotní úspory. O případu jako první informoval server TN.cz.
Fenka Grejsí zmizela z kotce zhruba před týdnem. Zbylo po ní jídlo, vodítko však na místě nezůstalo. To podle majitelky a názoru kynologa Jana Douchy svědčí o tom, že zvíře neuteklo. Majitelka má navíc ještě jednoho psa, který měl den po zmizení Grejsí zažívací potíže. Podle Douchy je tak možné, že psy někdo přispal, aby neštěkali.
„Tenhle typ psa skončí v nějaké množírně. Jedná se o plemeno, které je atraktivní, moderní,“ vysvětlil kynolog pro TN.cz. Štěňata se prý běžně prodávají i za 35 tisíc korun. Tříletá Grejsí by podle znaleckého posudku měla mít hodnotu zhruba 65 tisíc korun.
Životní úspory za nalezení
Paní Škrábalová po trojité fraktuře páteře pobírá invalidní důchod 13 tisíc korun. Za informace, které povedou k nalezení milovaného čtyřnohého člena rodiny, nabízí celé své životní úspory, zhruba 40 tisíc korun. Je však ochotná zajít ještě dál. „Prodám auto, když mi ji vrátí. I když bude pohublá, já si ji spravím,“ řekla. Případ má v rukou policie.
