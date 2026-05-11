Dům hrůzy s růžovou omítkou: Krkavčí rodiče několik let věznili své děti
Na severu Španělska se odehrával příběh, který šokoval i zkušené policisty. Tři malé děti tam byly údajně roky drženy zavřené bez kontaktu s venkovním světem, zatímco jejich rodiče tvrdili, že je tím chrání před nákazou. Krkavčí rodiče dostali za své ohavné činy téměř tři roky vězení.
Téměř tři roky vězení dostali dnes u soudu v severošpanělském městě Oviedo rodiče, kteří tři a půl roku drželi své tři malé děti zavřené doma. Rodiče se hájili tím, že děti zavřeli v době pandemie covidu-19 v obavě, aby neonemocněly. Zatím nepravomocný trest je výrazně nižší, než 25 let, které požadovala prokuratura, informoval deník La Vanguardia.
Osmiletá dvojčata a jejich desetiletého sourozence našla policie před rokem v domě plném odpadků, kde spali s plínkami v postýlkách pro kojence.
„Dotýkaly se udiveně trávy, dýchaly, jako by to nikdy v životě nedělaly, a když uviděly šneka, byly naprosto fascinovány,“ popsal loni podle deníku El País jeden z policistů chování dětí, když vyšly z domu na zahradu. Děti, které jsou dodnes v péči psychologů, podle španělského deníku měly problémy s chůzí i s mluvením. Zavřené byly od prosince 2021, a nechodily tudíž ani do školy.
Když policisté po upozornění od jedné sousedky do domu vešli, rodiče dali dětem roušky a tvrdili, že jsou nemocné. Policisté našli velké množství nejrůznějších léků a haldy odpadků. „Neměli televizi ani žádná elektronická zařízení pro děti, téměř žádné hry, dokonce ani boty jejich velikosti; dětské boty měly velikost, kterou nosily před čtyřmi lety, když přijely,“ popsaly zdroje deníku El País.
Podle španělských médií jsou odsouzenými rodiči třiapadesátiletý Němec a jeho devatačtyřicetiletá manželka, Američanka, která má též německý pas.
Na dům s růžovou omítkou, který média nazvala „domem hrůzy“, upozornila jedna žena ze sousedství, když policii oznámila, že tam slyšela dětský křik.
