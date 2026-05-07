Hrůza v Linci: Střelec popravil dvě ženy!
Starší muž v hornorakouské metropoli Linci dnes odpoledne zastřelil dvě ženy a poté spáchal sebevraždu. Informoval o tom list Kronen Zeitung s tím, že jeho čin vyvolal rozsáhlý policejní zásah.
Incident se odehrál před jedním z penzionů v Linci, konkrétně v městské části Sankt Magdalena. Muž, jak napsal Kronen Zeitung, zastřelil nejprve starší ženu a poté mladší ženu, nakonec spáchal sebevraždu, a to vše před zraky svědků.
