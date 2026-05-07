Nadrženci si užívali za jízdy v tuk-tuku: Za hrátky přišla deportace a zákaz návratu

Autor: Kamil Morávek - 
7. května 2026
13:44

Internet před několika dny obletěly záběry z thajského města Phuket, kde si pár užívá milostných hrátek v jedoucím tuk-tuku. Vozítko nebylo nijak zakryté a dvojice tak byla ostatním řidičům plně na očích. Na milence si nyní došlápla místní policie a udělila jim tvrdý trest.

Pokuta za sexuálně nevhodné chování na veřejnosti činí v Thajsku v přepočtu něco málo přes 3 tisíce korun. To však řadu turistů neodradí a podobných případů stále přibývá. Policie se proto rozhodla k razantnějším krokům.

Po virálním videu z Phuketu se místní strážnici rozhodli pár exemplárně potrestat. „Oba byli zřejmě opilí, to je však neomlouvá,“ řekl deníku Daily Star policista Suchart Chumphusaeng. Jejich identity neodhalil, mělo by však jít o ženu z Peru a muže ze Španělska. Za veřejné pohoršování vyfasovali přísný trest. „Vzhledem k tomu, že jejich chování veřejně zkazilo reputaci města, úřady je bez prodlení vyhostily,“ popsal Chumphusaeng. Čeká i v budoucnu i zákaz vstupu na Phuket.

Původní video vyvolalo na sociálních sítích vlnu nevole. Lidé odsuzovali podobné chování zahraničních návštěvníků, které na Thajsko vrhá špatný stín. Objevily se i názory, jestli by se turistům do země neměl trochu ztížit přístup. Pro většinu krátkodobých pobytů totiž nejsou potřeba víza.

Video  Nahý ruský turista se v Thajsku údajně pokusil znásilnit krávu. Ta ho zranila.
Video se připravuje ...

Témata:
sexVYHOŠTĚNÍsex na veřejnostipolicieThajskoPhuket
