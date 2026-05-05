Zkáza chomutovské legendy: Restauraci Dřevák zapálil žhář?!
V noci na neděli 3. května zcela shořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu se nikdo nenacházel. Policie začala případ vyšetřovat jako poškození cizí věci.
Naprostá zkáza zůstala po nedělním požáru Dřeváku na Kamencovém jezeře v Chomutově. Plameny historickou stavbu z roku 1925, která byla před šesti lety za více jak dvě desítky miliónů zrekonstruována, totálně zničily. Policie přišla s různými verzemi příčiny.
Uvedla technickou závadu elektroinstalace, úmyslné zapálení nebo nedbalost.„Ohledně příčiny vzniku požáru se zabýváme různými verzemi, zatím nemůžeme jednoznačně vyloučit žádnou z nich,“ řekla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
„Při ohledání požářiště se zúčastnil i psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávaní akcelerenatů hoření. Nalezené stopy budou podrobeny znaleckému zkoumání,“ poznamenala Glogovská s tím, že vyšetřování je teprve na začátku.
„Budeme jednat, co s tím. Zda vybudovat nový Dřevák, nebo jinou stavbu. Nevím. Je to moc brzo na konkrétní odpověď. První se musíme postarat o odstranění trosek,“ řekl v pondělí nešťastně primátor Milan Märc. Předběžná škoda je odhadována na dvacet pět milionů korun.
