Tragédie v Litvínově: Tomáš (†44) propadl do ventilátoru v chemičce!
V areálu chemičky u Litvínova došlo k děsivé pracovní nehodě. Zaměstnanec Tomáš při obchůzce propadl roštem přímo do běžícího ventilátoru a na místě zemřel. Případ vyšetřuje policie jako usmrcení z nedbalosti.
K neštěstí došlo v neděli 26. dubna odpoledne na etylenové jednotce v areálu společnosti Orlen Unipetrol v Litvínově. Muž při kontrole technologie propadl roštem do prostoru, kde byl v provozu velký průmyslový ventilátor. Zranění byla natolik devastující, že lékař už mohl pouze konstatovat smrt. Podle informací serveru e-mostecko šlo o kmenového zaměstnance firmy. Policie dostala oznámení krátce po 15. hodině a okamžitě zahájila vyšetřování. Nařízena byla také soudní pitva.
Na sociálních sítích se objevilo parte. Zarmoucená rodina v něm uvádí, že nadšený šachista po sobě zanechal partnerku a malou dceru.
Společnost Orlen Unipetrol tragédii potvrdila a uvedla, že s policií plně spolupracuje. Událost se nyní detailně prověřuje, aby bylo jasné, zda došlo k pochybení nebo selhání bezpečnostních opatření.
Podle dostupných informací se případ řeší jako podezření z usmrcení z nedbalosti. Kriminalisté zjišťují přesný průběh i okolnosti, za kterých muž do nebezpečného prostoru spadl.
Poslední smrtelný úraz v areálu se podle serveru stal v červnu 2018. Obětí nebyl kmenový zaměstnanec, ale pracovník externí dodavatelské firmy. K tragédii došlo při údržbě a čištění nádrže, vyšetřování tehdy ukázalo na pravděpodobné udušení.
