Hnus ve Velenicích: Někdo postřelil kočku! Mazlíček přežil jen zázrakem
Obec Velenice řeší brutální útok na domácí zvíře. Neznámý pachatel postřelil kocoura malorážkou, střela prošla tělem v těsné blízkosti srdce. Zvíře přežilo jen díky rychlému zásahu veterinářů. Policie se případem zabývá a místní varují před nebezpečným střelcem.
Incident se odehrál v úterý 28. dubna dopoledne přímo v obci Velenice. Neznámý pachatel vystřelil na oranžového kocoura. Nešlo přitom o toulavou kočku, ale mazlíčka jednoho z místních obyvatel. Projektil z malorážkové zbraně zasáhl zvíře do hrudníku a prošel tělem v bezprostřední blízkosti životně důležitých orgánů. Na případ upozornila samotná obec prostřednictvím sociálních sítí. „Střela z malorážkové zbraně proletěla tělem mezi plíci a srdcem a opustila ho na druhé straně,“ stojí v příspěvku.
Majitel zareagoval okamžitě a zraněného kocoura odvezl na veterinární kliniku. Lékaři provedli rentgen, nasadili infuze a zvíře umístili do kyslíkového boxu. Následovala operace a intenzivní péče. Po několika dnech se stav zlepšil natolik, že mohl být propuštěn do domácího ošetřování.
Místní radnice zároveň vydala varování. V obci se podle ní může pohybovat nebezpečný člověk, který útočí na kočky. Obyvatelé mají být obezřetní, hlídat svá zvířata a při jakémkoli podezření kontaktovat policii na lince 158.
Případ už řeší policie. Zatím není jasné, zda šlo o ojedinělý útok, nebo může být ohroženo více zvířat v okolí.
