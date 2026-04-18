Mladá Denisa (†22) zemřela při nehodě: Dojemné gesto desítek motorkářů

Při nehodě u města Dubá zemřela motorkářka Denisa.
Motorkáři přijeli vzdát hold zesnulé Denise.
Autor: Andrea Vídeňská - 
18. dubna 2026
17:44

Tragédie u Dubé na Českolipsku zasáhla motorkářskou komunitu a zanechala díru v mnoha srdcích. Mladá motorkářka Denisa přišla o život po srážce s autem. Na její památku se o víkendu u čerpací stanice sjely desítky motorkářů, aby jí společně vzdaly poslední hold.

Mladá motorkářka Denisa (†22) zemřela minulou sobotu odpoledne u Dubé na Českolipsku. Dívka se tam srazila s osobním autem a i přes desítky minut zoufalé resuscitace záchranářů svým zraněním podlehla. Na místo mířil i vrtulník z Prahy, ten se ale vracel prázdný.

Motorkáři se semkli

Tragická událost otřásla motorkářskou komunitou a na její počest členové svolali sraz, aby uctili památku mladé dívky, jejíž život vyhasl příliš brzo. „Pojďme společně vytroubit a vosolit motory pro Denisu v 13:30 u pietního místa. Kam samozřejmě pojedeme všichni společně,“ svolával motorkáře kamarád Jiří J. na sociálních sítích.

U nedaleké benzínové stanice MOL se následně postupně začaly sjíždět desítky motorkářů z okolí. Motorkáři poté společně vyrazili v koloně k pietnímu místu nehody, kde na členku komunity za zvuků motorů vzpomínali a uctili její památku.

Témata:
motorkářsmrtelná nehodapamátka zesnulýchtragická smrtnehoda na motorcePrahaokres Česká LípakomunitaDubámol
Andrea Vídeňská
offline ( 18. dubna 2026 17:54 )

offline ( 18. dubna 2026 17:54 )

Pěkné gesto by bylo, kdyby ta bezohledná sobecká *** konečně přestala otravovat lidi okolo silnic kraválem a ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu kvůli svoji zpovykané zábavě, ale to je samozřejmě ani nenapadne.

