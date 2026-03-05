Potápěč Lukáš utopený v přehradě: Sám hledal utonulého kolegu

Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Autor: nkc - 
5. března 2026
13:30

Smrt policejního potápěče vyvolala obrovskou vlnu zármutku. Lukáš se nevynořil při běžném výcviku na Dalešické přehradě. Profesionál se přitom sám účastnil ponoru ve slovenském lomu Čierná Voda, aby v hlubinách našel tělo zesnulého kolegy. O pár let později ho potkal stejný osud.

V Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku záchranáři našli po několika dnech pátrání tělo policejního potápěče. V hlubokých vodách absolvoval běžný potápěčský výcvik, ze kterého se už nevynořil. Záchranáři ho našli v 20metrové hloubce bez známek života. Potápěč Lukáš se v roce 2021 sám účastnil hledání těla slovenského kolegy, jenž tragicky zesnul u dna lomu Čierná Voda.

Kolega se šel s kamarádem potápět ve volném čase. Z neznámých důvodů se v průběhu ponoru rozdělili a slovenský policista s 30letou praxí se na hladinu už nevynořil. Kamarád zavolal na tísňovou linku 158 a začalo skoro týdenní pátrání. Policisté provedli více než 200 skenů dna sonarem a potápěči, včetně Lukáše, se nořili do extrémních hloubek v rozdělených částech lomu. Tehdy o průběhu akce informovali na webu.

Nakonec tělo zesnulého kolegy našli v 40metrové hloubce. Lukáš byl nepostradatelným členem týmu, který se nebál policistu hledat v obrovské hloubce s viditelností asi 20 centimetrů. Nevěděl, že ho o pár let později potká stejný osud.

Video  Policejní video z pátrání po muži, který se potápěl pod ledem v Maršově na Brněnsku. (18. leden 2026)  - Policie ČR
Video se připravuje ...
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.
Mrtvý potápěč z Dalešické přehrady hledal utonulého kolegu v lomu Čierná Voda.

Témata:
vodapátránípolicistaLukášlompraxehloubkaTřebíčskoponorDalešická přehradačierná vodaokres TřebíčVodní nádrž DalešicepotápěčKramolín
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patri Malý ( 5. března 2026 14:35 )

Další totální selhání naší slavné Policie... jak se toto mohlo stát??? Jak je možné, že se vzájemně nejistili???

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Na pohřeb Valenty (†66) nesměl, ale... Janda poslal vdově peníze!
Na pohřeb Valenty (†66) nesměl, ale... Janda poslal vdově peníze!
Aha!
10 potravin, které podporují mozek. S nimi budou děti u přijímaček excelovat!
10 potravin, které podporují mozek. S nimi budou děti u přijímaček excelovat!
Dáma.cz
Baby boom v showbyznysu: Kdo další kromě Elis Mraz a Veroniky Rajek oznámil sladké tajemství?
Baby boom v showbyznysu: Kdo další kromě Elis Mraz a Veroniky Rajek oznámil sladké tajemství?
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Jak se rychle zklidnit, když jste ve stresu? 4 tipy, které rozhodně zaberou
Moje zdraví
Pohonné hmoty stihly v reakci na válku na Blízkém východě zdražit, analytici nevylučují růst ke 40 korunám
Pohonné hmoty stihly v reakci na válku na Blízkém východě zdražit, analytici nevylučují růst ke 40 korunám
e15
Kometa loví Fina ze Švýcarska. Bude z něj centr první lajny? Přijít má i bek z Varů
Kometa loví Fina ze Švýcarska. Bude z něj centr první lajny? Přijít má i bek z Varů
iSport
Babiš: Mé stíhání byla trafika pro Zemana. Hřib mu řekl, ať nefňuká. Glosujeme jednání Sněmovny o vydání
Babiš: Mé stíhání byla trafika pro Zemana. Hřib mu řekl, ať nefňuká. Glosujeme jednání Sněmovny o vydání
Reflex
Byty chybí v celé Evropě. Jak to řeší za hranicemi? Sutí ze staveb i zapojením majitelů
Byty chybí v celé Evropě. Jak to řeší za hranicemi? Sutí ze staveb i zapojením majitelů
Lidé a země