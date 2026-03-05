Potápěč Lukáš utopený v přehradě: Sám hledal utonulého kolegu
Smrt policejního potápěče vyvolala obrovskou vlnu zármutku. Lukáš se nevynořil při běžném výcviku na Dalešické přehradě. Profesionál se přitom sám účastnil ponoru ve slovenském lomu Čierná Voda, aby v hlubinách našel tělo zesnulého kolegy. O pár let později ho potkal stejný osud.
V Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku záchranáři našli po několika dnech pátrání tělo policejního potápěče. V hlubokých vodách absolvoval běžný potápěčský výcvik, ze kterého se už nevynořil. Záchranáři ho našli v 20metrové hloubce bez známek života. Potápěč Lukáš se v roce 2021 sám účastnil hledání těla slovenského kolegy, jenž tragicky zesnul u dna lomu Čierná Voda.
Kolega se šel s kamarádem potápět ve volném čase. Z neznámých důvodů se v průběhu ponoru rozdělili a slovenský policista s 30letou praxí se na hladinu už nevynořil. Kamarád zavolal na tísňovou linku 158 a začalo skoro týdenní pátrání. Policisté provedli více než 200 skenů dna sonarem a potápěči, včetně Lukáše, se nořili do extrémních hloubek v rozdělených částech lomu. Tehdy o průběhu akce informovali na webu.
Nakonec tělo zesnulého kolegy našli v 40metrové hloubce. Lukáš byl nepostradatelným členem týmu, který se nebál policistu hledat v obrovské hloubce s viditelností asi 20 centimetrů. Nevěděl, že ho o pár let později potká stejný osud.
Další totální selhání naší slavné Policie... jak se toto mohlo stát??? Jak je možné, že se vzájemně nejistili???