Vrah Milenu (†17) znásilnil a předhodil prasatům! Chtěl se mstít jejímu otci
Ruský soud uzavřel jeden z nejotřesnějších případů posledních let. V Krasnojarské oblasti na Sibiři padl rozsudek nad Igorem Zykovem. Muž dostal 23 let vězení v trestanecké kolonii s přísným režimem za vraždu, znásilnění a krádež. Podle soudu brutálně napadl Milenu Ševeljovovou a poté ji ponechal bez pomoci v chlívě mezi prasaty. Dívka vykrvácela poté, co jí jedno ze zvířat přerušilo stehenní tepnu.
Podle zahraničních médií, měl Zykov (40) dlouhodobý konflikt s otcem dívky, který ho zaměstnával na rodinné farmě. U soudu zaznělo, že se mu chtěl pomstít. Původně však měl údajně v úmyslu ublížit jen zvířatům.
Když vstoupil do stáje, narazil na Milenu krmící prasata. Následoval útok. Dívku zbil, znásilnil a poté, co ztratila vědomí v důsledku úderů, ji ponechal v chlívě s krvácejícími zraněními a sebral jí mobilní telefon. Zvířata reagovala na krev a bezvědomou dívku začala okusovat. Jedna z prasnic jí pak podle závěrů soudu přerušila stehenní tepnu a nebohá Milena během několika minut vykrvácela.
Milena přestala odpovídat rodičům na telefonáty, a tak požádali jejího přítele Vladimira Bedného (18), aby se na farmu šel podívat. Mladík vstoupil do stáje s baterkou. Ve světle kuželu pak na zemi spatřil děsivý výjev. Podle svědků poté vyběhl ven a přivolal pomoc.
Zykov byl už v minulosti trestán. Odsouzen byl za vraždu vlastního bratra. Po propuštění dostal práci a druhou šanci právě na farmě rodiny oběti.
U soudu tvrdil, že mezi ním a dívkou došlo k potyčce. Sexuální útok popřel. Forenzní důkazy však podle vyšetřovatelů znásilnění potvrdily. Soud ho uznal vinným z vraždy, násilných sexuálních činů a krádeže a poslal ho na 23 let do trestanecké kolonie s přísným režimem.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.