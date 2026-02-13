Řidič na přechodu v České Lípě smetl dívku! Z místa ujel
Liberečtí policisté pátrají po řidiči, který 3. února v České Lípě srazil chodkyni. Dívku (16) smetl přímo na přechodu! Skončila v nemocnici.
K nehodě došlo pod kruhovým objezdem u nemocnice na křižovatce ulic Purkyňova, Moskevská a Liberecká v České Lípě. Dívku srazil řidič auta bílé barvy. „Podle zatím získaných informací se jednalo o vyšší automobil s delší kapotou a zaoblenými blatníky. Mohlo by se jednat například o typ většího SUV. Vozidlo k přechodu přijelo od nemocnice a směřovalo na Svárov,“ uvedla na webu mluvčí policie Ivana Baláková. Chodkyně z pohledu řidiče přecházela silnici zprava doleva.
Dívka skončila s poraněním ruky v nemocnici. Řidič se přitom o zdravotní stav sražené nijak nezajímal. Z místa ujel! „V této souvislosti se obracíme na očité svědky nehodové události, aby nám pomohli při pátrání po něm. V uvedenou dobu byl v okolí kruhového objezdu silný provoz, proto je možné, že tento střet zachytila palubní kamera některého z projíždějících vozidel,“ dodala Baláková.
V případě jakýchkoliv informací můžete informovat policisty na lince 158. Kontaktovat lze i kolegy na dopravním inspektorátu v České Lípě.
