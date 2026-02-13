Řidič na přechodu v České Lípě smetl dívku! Z místa ujel

Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Ilustrační foto
Autor: btk - 
13. února 2026
10:03

Liberečtí policisté pátrají po řidiči, který 3. února v České Lípě srazil chodkyni. Dívku (16) smetl přímo na přechodu! Skončila v nemocnici.

K nehodě došlo pod kruhovým objezdem u nemocnice na křižovatce ulic Purkyňova, Moskevská a Liberecká v České Lípě. Dívku srazil řidič auta bílé barvy. „Podle zatím získaných informací se jednalo o vyšší automobil s delší kapotou a zaoblenými blatníky. Mohlo by se jednat například o typ většího SUV. Vozidlo k přechodu přijelo od nemocnice a směřovalo na Svárov,“ uvedla na webu mluvčí policie Ivana Baláková. Chodkyně z pohledu řidiče přecházela silnici zprava doleva. 

Dívka skončila s poraněním ruky v nemocnici. Řidič se přitom o zdravotní stav sražené nijak nezajímal. Z místa ujel! „V této souvislosti se obracíme na očité svědky nehodové události, aby nám pomohli při pátrání po něm. V uvedenou dobu byl v okolí kruhového objezdu silný provoz, proto je možné, že tento střet zachytila palubní kamera některého z projíždějících vozidel,“ dodala Baláková. 

V případě jakýchkoliv informací můžete informovat policisty na lince 158. Kontaktovat lze i kolegy na dopravním inspektorátu v České Lípě. 

Video  Pád z lanovky vypadal hrozivě.  - Instagram
Video se připravuje ...
Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Srážka dívky v České Lípě. Řidič z místa ujel.
Ilustrační foto

Témata:
nehodasrážkapřechodchodkyněČeská LípanemocniceLiberecký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Brzobohatá bez Ondřeje: Rozhodnutí padlo přes noc
Brzobohatá bez Ondřeje: Rozhodnutí padlo přes noc
Aha!
Netradiční Valentýn: 11 zemí, kde se slaví tak trochu jinak
Netradiční Valentýn: 11 zemí, kde se slaví tak trochu jinak
Dáma.cz
Valentýnské menu. Potěšte svou drahou polovičku delikátní večeří
Valentýnské menu. Potěšte svou drahou polovičku delikátní večeří
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Německý kancléř Merz tvrdě zaútočil na emisní povolenky. Ceny prudce padají
Německý kancléř Merz tvrdě zaútočil na emisní povolenky. Ceny prudce padají
e15
ZNÁMKY Česka: utopený Pastrňák i neviditelný kapitán. Kdo obstál a kdo začal malou katastrofu?
ZNÁMKY Česka: utopený Pastrňák i neviditelný kapitán. Kdo obstál a kdo začal malou katastrofu?
iSport
Babiss András, magyaros kámoš: Vazby premiéra na Orbánův režim, miliardové majetky a mocné neziskovky
Babiss András, magyaros kámoš: Vazby premiéra na Orbánův režim, miliardové majetky a mocné neziskovky
Reflex
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Lidé a země