Požár paneláku v Berlíně: Vynášeli děti v bezvědomí!
V Berlíně ve středu večer vypukl požár ve výškovém domě, hasiči udávali, že je mnoho zraněných. Na místě jich zasahovalo asi 170. Deník Bild napsal, že mezi těžce zraněnými je i několik dětí.
Hasiči uvedli, že celým domem se rozšířil hustý dým. „Zaopatřit je potřeba velký počet zraněných a postižených (požárem),“ uvedli hasiči. Ti na místo vyslali i speciální modul pro zvládání rozsáhlých incidentů s mnoha zraněnými.
Záchranáři podle Bildu vynesli z budovy v bezvědomí několik dětí a jednoho dospělého, nejméně jednoho člověka pak museli resuscitovat. Deník uvedl, že podle jeho informací jsou všichni zranění z pater nad bytem, ve kterém hořelo.
Oheň zachvátil výškový dům ve čtvrti Friedrichsfelde ve východoberlínské části Lichtenberg. Budova má podle Bildu 21 pater. Z dostupných fotografií vyplývá, že hořet začalo ve 3. patře.
Hasiči dům evakuovali a k vyvedení obyvatel použili i evakuační dýchací masky. Následně budovu prohledali, zda v ní nezůstali další lidé. Požár je podle Bildu zřejmě uhašen, ze zasaženého bytu ale stále vycházel kouř.
