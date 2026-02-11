Požár paneláku v Berlíně: Vynášeli děti v bezvědomí!

Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.
Aktualizováno -
11. února 2026
23:10
Autor: ČTK - 
11. února 2026
22:36

V Berlíně ve středu večer vypukl požár ve výškovém domě, hasiči udávali, že je mnoho zraněných. Na místě jich zasahovalo asi 170. Deník Bild napsal, že mezi těžce zraněnými je i několik dětí.

Hasiči uvedli, že celým domem se rozšířil hustý dým. „Zaopatřit je potřeba velký počet zraněných a postižených (požárem),“ uvedli hasiči. Ti na místo vyslali i speciální modul pro zvládání rozsáhlých incidentů s mnoha zraněnými.

Záchranáři podle Bildu vynesli z budovy v bezvědomí několik dětí a jednoho dospělého, nejméně jednoho člověka pak museli resuscitovat. Deník uvedl, že podle jeho informací jsou všichni zranění z pater nad bytem, ve kterém hořelo.

Oheň zachvátil výškový dům ve čtvrti Friedrichsfelde ve východoberlínské části Lichtenberg. Budova má podle Bildu 21 pater. Z dostupných fotografií vyplývá, že hořet začalo ve 3. patře.

Hasiči dům evakuovali a k vyvedení obyvatel použili i evakuační dýchací masky. Následně budovu prohledali, zda v ní nezůstali další lidé. Požár je podle Bildu zřejmě uhašen, ze zasaženého bytu ale stále vycházel kouř.

Video  Požár domu v Jablonci nad Nisou (4. 1. 2026)  - HZS Libereckého kraje
Video se připravuje ...

Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.
Požár výškového domu v Berlíně.

 

Témata:
požárzraněníoheňhasičiNěmeckovýšková budovavýškový důmBerlín
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Poslední sbohem Brejchové (†86): Brodská oznámila detaily
Poslední sbohem Brejchové (†86): Brodská oznámila detaily
AHA.cz
Milovaný i nenáviděný Valentýn: Odhalte jeho pravou tvář a rozhodněte, jestli mu dáte šanci
Milovaný i nenáviděný Valentýn: Odhalte jeho pravou tvář a rozhodněte, jestli mu dáte šanci
Dáma.cz
Hvězda z Dawsonova světa, herec a šestinásobný táta James Van der Beek (48), prohrál svůj boj s rakovinou
Hvězda z Dawsonova světa, herec a šestinásobný táta James Van der Beek (48), prohrál svůj boj s rakovinou
Maminka.cz
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Rozpočet krade budoucnost občanů, zní z opozice. Sněmovna ho projednává v prvním kole
Rozpočet krade budoucnost občanů, zní z opozice. Sněmovna ho projednává v prvním kole
E15.cz
Itálie dlouho trápilo Švédsko, nakonec padla. Slováci zaskočili Finsko
Itálie dlouho trápilo Švédsko, nakonec padla. Slováci zaskočili Finsko
iSport.cz
Mariah Carey na ledě, naše beefy s Sugar Denny a Koťákem a proč nám vadí děti u vítězek?
Mariah Carey na ledě, naše beefy s Sugar Denny a Koťákem a proč nám vadí děti u vítězek?
Reflex.cz
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Kvíz: Víte, které zvíře žije v Patagonii nebo co je blaa? Vyzkoušejte si své znalosti s LaZ
Lidé a země