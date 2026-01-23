Přes 20 let v domácím pekle: Žena věznila dívku, bila ji a polévala chemikáliemi
Amanda Wixonová z anglického městečka Tewkesbury byla odsouzena za moderní otroctví, nezákonné věznění a brutální útoky na zranitelnou ženu. Oběť s mentálním postižením podle soudu prožila více než dvě dekády v nelidských podmínkách, bez svobody, péče i důstojnosti.
Wixonová (56) zneužívala téměř 25 let dívku s mentálním postižením, kterou držela zavřenou ve svém domě. Oběť, dnes už žena ve středních letech, se s obžalovanou znala od dětství. Do její domácnosti se nastěhovala jako šestnáctiletá v polovině 90. let s tím, že mělo jít jen o krátký pobyt kvůli problémům v rodině. Místo toho se z něj stalo dlouhé a trýznivé věznění.
Podmínky, v nichž oběť žila, byly podle policie nelidské. Soud vyslechl, že byla v domě zamykána, nucena k těžké domácí práci a systematicky trestána násilím. Obžalovaná ženu škrtila, strkala jí hlavu do toalety, polévala ji čisticími prostředky, bila násadou od koštěte a nutila ji ostříhat si vlasy nakrátko. Jídlo dostávala jen jednou denně, často pouze zbytky, a přestože tyranka na svou „svěřenkyni“ pobírala sociální dávky, poškozená peníze nikdy nedostala.
Svědčící sousedé uvedli, že zuboženou oběť během let párkrát zahlédli na zahradě, z domu ale vycházet nesměla. V podstatě na desítky let zmizela ze společnosti, bez lékařských záznamů a bez kontaktu s úřady ani s vlastní rodinou.
Sociální služby byly s domácností Wixonové v kontaktu koncem 90. let, od té doby neexistují žádné záznamy o jakékoliv kontrole. „Faktem zůstává, že sociální služby nic neudělaly,“ vysvětlil žalobce Sam Jones, proč dívce nikdo nepomohl.
Záchrana přišla až poté, co se oběti podařilo tajně použít mobilní telefon a zavolat o pomoc. „Nechci tu být. Necítím se bezpečně. Mandy mě pořád bije. Nelíbí se mi to. Už jsem se roky nemyla. Nedovolí mi to,“ naléhala zoufalá žena. Když strážníci v březnu 2021 dorazili na místo, našli ji vyhublou, špinavou a vystrašenou. V jejím pokoji byla zapáchající postel, špinavé ložní prádlo, holé zdi s plísní a žádné světlo. Lékaři u oběti následně potvrdili podvýživu, jizvy kolem úst po chemikáliích a mozoly na nohou i kotnících, odpovídající dlouhým hodinám práce vkleče i další zranění.
Obhajoba se snažila tvrdit, že šlo o zanedbání v chudé domácnosti, nikoli o systematické týrání. Obviněná je matkou deseti dětí a základních potřeb nebo zubní péče se nedostávalo prakticky celé rodině. „Její ostatní děti nebyly očkované, nechodily do školy, měly shnilé zuby a vši,“ mínil obhájce Edward Hollingsworth. Porotu tím však neobměkčil.
Amanda Wixonová byla shledána vinnou ze dvou případů nucené práce, nezákonného věznění a tří útoků s ublížením na zdraví. O výši trestu má soud rozhodnout 12. března.
Po zásahu policie byla oběť umístěna do náhradní péče. Podle státní zástupkyně Laury Burgessové dnes žije svobodněji a její pokrok je důkazem mimořádné odolnosti. „Chválím oběť v tomto případě za to, že se obrátila o pomoc. Vzhledem k tomu, že až příliš dobře věděla, jaké násilné následky by to mělo, kdyby byla dopadena, bylo to od ní neuvěřitelně odvážné,“ ocenila Burgessová.
