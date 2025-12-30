Srážka aut u Trutnova: 7 zraněných, mezi nimi 4 děti

Vážná nehoda uzavřela v pondělí 29. prosince večer silnici z Trutnova na Pec pod Sněžkou. Po střetu dvou osobních aut skončilo v nemocnicích sedm lidí, z toho čtyři děti. Na místě zasahoval i vrtulník a hasiči museli dva cestující vyprostit z vraků.

Při srážce dvou osobních aut u Trutnova na silnici I/14 se v pondělí večer zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti. Záchranáři zraněné převezli do nemocnic. Dva zraněné museli hasiči z vraků aut vyprostit pomocí hydraulického zařízení. Hasiči a zdravotničtí záchranáři to uvedli na síti X.

Auta se srazila v pondělí před 21:30 na silnici vedoucí z Trutnova směrem do Pece pod Sněžkou. Po nehodě byla silnice uzavřená.

Zdravotničtí záchranáři k nehodě vyslali šest výjezdových skupin včetně vrtulníku. „Na místě ošetřili sedm osob, z toho čtyři zranění byli mladší 18 let,“ uvedli záchranáři.

Jeden z vyproštěných cestujících utrpěl poranění hlavy a záchranáři jej vrtulníkem převezli do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Druhého vyproštěného s poraněním hrudníku a nohy převezli do fakultní nemocnice sanitkou. Zbylých pět zraněných skončilo v trutnovské nemocnici, nejčastěji utrpěli poranění hlavy a nohou.

