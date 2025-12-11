Popálené dívky při pokusu v Hradci: Ředitel odmítá chybu učitelky! Policie řeší ublížení na zdraví
Popálení dvou žákyň při chemickém pokusu na hradecké základní škole dál zaměstnává vyšetřovatele i vedení školy. Ředitel popsal dopad incidentu na školu a zdůraznil, že šlo o nezdařený experiment v kroužku, nikoliv o selhání učitelky.
Kriminalisté v Hradci Králové pokračují ve vyšetřování události z konce listopadu, kdy během chemického kroužku náhle vyšlehly plameny při pokusu zvaném Faraonův had. Zranily se dvě malé žákyně prvního stupně a přítomná vychovatelka. Jedno z dětí transportoval vrtulník na popáleninovou kliniku v Praze, druhé bylo převezeno do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Vedení školy uvedlo, že experiment probíhal pod dohledem odpovědné vyučující. Ředitel školy Boris Váňa zdůraznil, že neúspěšný pokus zasáhl celou komunitu. „Je to prostě nešťastná událost, při které se zranily malé holčičky. A to je věc, která teď není za tři týdny pryč, ale kterou teď řešíme jako školní komunita s rodiči, s rodinami a s těmi holčičkami,“ řekl serveru CNN Prima News.
Váňa dodal, že šlo o selhání samotného pokusu, nikoli o chybu učitelky. Manipulace s lihem spadá do režimu prací vyžadujících odborný dohled, což škola splnila. Jak přesně k výšlehu plamenů došlo, musí stanovit vyšetřovatelé.
Královéhradečtí policisté už zadali zpracování znaleckých posudků a odborných analýz. Jejich shromáždění potrvá delší dobu. Případ se dále vede jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, kde hrozí až osmiletý trest. Škola mezitím poskytuje podporu rodinám i ostatním dětem, a chemický kroužek je pozastaven.
