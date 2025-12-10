Vážná dopravní nehoda na Hradecku: Zraněného do nemocnice přepravila helikoptéra
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Policie odklání dopravu na 84. kilometru směrem na Opatovice nad Labem, vyplynulo z informací záchranářů a policie. O nehodě se dozvěděli okolo 16:30. Podle odhadu hasičů bude dálnice uzavřená minimálně dvě hodiny.
"Z počtu pěti zraněných byl jeden přepraven letecky do traumacentra FN HK s poraněním pánve a dolních končetin. Zbývající čtyři osoby byly zraněny lehce a byly přepraveny také do hradecké nemocnice," řekla ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Hasiči na síti X uvedli, že jednoho zraněného museli vyprostit z havarovaného vozidla pomocí speciálního nářadí. "Dálnice ve směru na Hradec Králové je uzavřena, předpoklad minimálně dvě hodiny," sdělili v 17:40 hasiči.
