Dramatická záchrana na Náchodsku: Plavce po kolapsu oživoval soused
Obrovské štěstí má muž z Královéhradeckého kraje. Při plavání v zahradním bazénu se mu zastavilo srdce! S resuscitací až do příjezdu záchranářů začal soused. Muže se podařilo oživit po 26 minutách.
K resuscitaci došlo na zahradním zákoutí. Na linku zavolal soused jen krátce nato, co slyšel manželku zkolabovaného muže volat o pomoc. „Operátor ho žádá, aby šel rychle na místo a radí, jak přiložit ruce na hrudník a v jakém tempu stlačovat. (...) V tu dobu už na místo spěchá sanitka zdravotnických záchranářů a vůz s lékařkou ze základny v Jaroměři, inspektor provozu i letecká záchranná služba,“ uvedla na sociálních sítích zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Na místo také vyrazila nejbližší hlídka, která byla vybavená defibrilátorem.
Muže se podařilo vzkřísit až po pátém výboji! Celkem resuscitace trvala 26 minut. „44 minut od výzvy tak tým letecké záchranné služby předává pacienta ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, aby se mu dostalo další specializované péče,“ napsali záchranáři.
Muž už podle vyjádření znovu plave v bazénu a s dojetím děkuje všem zúčastněným záchranářům, lékařům i policistům. Případem ZZS připomněla čtvrteční Světový den záchrany života.
