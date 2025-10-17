Po Knihobotu čelí kritice i MAGU: Drahé objednávky bez souhlasu a vydírání?!
Nápoje z kombuchy ze stáje MAGU patří v Česku k nejznámějším produktům na trhu. Firma využívá systém předplatného, který ovšem podle některých nelze jednoduše zrušit. Po souhlasu se zasláním testovacího balíčku se automaticky aktivují opakované platby! Někteří lidé si na jednání stěžují. Na případ upozornil server Czech Crunch.
Společnost MAGU prodává nápoje na bázi kombuchy už od roku 2018. Ačkoliv řada zákazníků si produkty chválí, ve velké míře do internetového prostoru pronikají i odlišné názory. Jedním z nespokojených zákazníků je i nejmenovaný podnikatel, který chtěl po delším odebírání zrušit předplatné. Jak uvedl pro server Czech Crunch, objednávku tak snadno zrušit nemohl. Musel zavolat na zákaznickou linku.
„Snažili se mě přesvědčit, abych nic nerušil. Že účet radši jen pozastavíme. Řekl jsem, že nemám zájem. A oni mi oznámili, že v takovém případě budou muset kompletně smazat můj účet. Nevím, o jakých benefitech byla řeč, každopádně se mi takové vydírání nelíbilo – a na zrušení služby jsem trval,“ uvedl podnikatel.
O pár měsíců později podnikatele znovu kontaktovala zákaznická podpora. Oslovili ho s novou nabídkou. „Řekl jsem jim, ať mi ji (nabídku) pošlou e-mailem, že teď nemám čas. Mezitím jsem na to zapomněl,“ pokračoval. Objednávku mu prý bez jeho vědomí potvrdili a vystavili mu fakturu za téměř dva tisíce korun! Po rázné stížnosti na zákaznické podpoře mu objednávku nakonec stornovali.
Jak ovšem dokazuje řada recenzí i vyjádření mluvčího České obchodní inspekce, se zasíláním produktů má problém více lidí. „(...) Když si objednáte tak první várku, tak už nevíte, že jste si objednali pravidelný závoz každý měsíc. I když se snažíte toto zrušit, tak s vámi nikdo nekomunikuje,“ napsala jedna z komentujících na portálu recenzer.cz. Jiná komentující uvedla, že si automatického odběru vůbec nevšimla. „Chtěla jsem odběr zrušit, úplně. Ale to nejde! Můžu si akorát posunout datum další zásilky. Budu si muset zablokovat v bance platbu na jejich účet,“ napsala. Podobné stížnosti lze nalézt hned na několika platformách.
Mluvčí ČOI Pavel Kopřiva potvrdil, že od roku 2023 inspekce přijala téměř dvě desítky stížností. „Týkala se mimo jiné neobjednaného plnění, kdy například došlo k zaslání balíčku bez souhlasu podatele a následnému požadavku na úhradu takto zaslaného zboží,“ uvedl.
Jak stojí v obchodních podmínkách společnosti MAGU, firma u předplatného zákazníkům zasílá potvrzovací e-mail tři dny před zasláním objednávky. Objednávku může zákazník zrušit až do doby jednoho dne před expedicí.
„V případě, že kupující vypoví dlouhodobou smlouvu v termínu kratším než 1 den před expedicí zboží, je povinen expedované zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu,“ stojí dále v podmínkách. Firma úhradu zdůvodňuje trvanlivostí zboží.
Co je kombucha a jak léčí?
V mnohých pramenech se můžeme dočíst, že je kombuchová kultura houba, ale ve skutečnosti se jedná o symbiózu několika druhů kvasinek a octových bakterií kvasinek a octových bakterií. Obsahuje množství zdraví prospěšných látek. Pomáhá při léčbě cukrovky, zánětů, kožních onemocnění, nemocí kloubů, zažívacích obtíží, proti migrénám, menstruačním bolestem, vysokému tlaku, obezitě atd. a měla by příznivě působit i na psychiku. Na některých zahraničních klinikách zkoušejí kombuchu i při podpoře léčby rakoviny. Pomáhá tělu po náročných chemoterapiích a silných lécích zbavit se škodlivin a dostat se zpátky do formy.