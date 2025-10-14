Muž nasbíral plný stůl chřapáče kadeřavého. Houby, která se jen tak nevidí. Většinou se schovává v listnatých lesích, kde je kyselejší a těžká půda.
Podle některých vypadají chřapáče jako andělíčci a proto jim říkají andělé lesa. Houba patří k velkým lahůdkám.
Pan Karel si z ní o víkendu uvařil smetanovou směs s topinkami a chystal se i na bramboráky. „Dá se připravit i jako držková polévka, chutná podobně jako z kotrče kadeřavého,“ prozradil muž.
Podle meteorologů stále přetrvává vhodné počasí pro houbaře. Může za to především vláhou dostatečně nasycená půda a příznivé počasí přes den.
Karel Guziur našel v Beskydech vzácného chřapáče kadeřavého, kterému se přezdívá anděl lesa. Karel Guziur