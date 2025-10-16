To bude m*da! Svědek zachytil splašenou jízdu železničního vagonu

Autor: rv 
16. října 2025
16:05

Železniční vagon ujel z nádraží v Mariánských Lázních na Chebsku. Jednu stanici projel a zastavit se ho podařilo až v Plané. Poslední chvíle jízdy osamělého vozu natočil svědek. Video koluje po sociálních sítích.

Vagon se vyřítí ze zátočiny před nádražím a na kolejích dál nabírá rychlost. „To bude m*da,“ předvídá svědek, který vše sleduje a zběsilou jízdu natáčí. Má pravdu.

Rozjetý kolos, nasměrovaný na manipulační kolej, bez problému odráží koly několik zarážek. Ty ho přece jen lehce zpomalí. „Jedna drží,“ jásá autor.

Pak už nabírají věci rychlý spád. „Následně vůz narazil do odstavených drážních vozidel, od nichž se odrazil 17 metrů a zastavil,“ dodal generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Osamocený vagon ujel asi 12 kilometrů. Bylo obrovským štěstím, že se vše obešlo bez zranění. Škoda se vyšplhala na 400 tisíc korun. Jak je možné, že z mariánskolázeňského nádraží ujel, Drážní inspekce zjišťuje.

Témata:
vlakkoleježeleznicenádražívagonkarlovarský krajujelplzeňský krajVIDEOMariánské Lázněokres ChebDrážní inspekcePlaná
