Trest za brutální vraždu v Jaroměři: Opilý a zdrogovaný Lukáš oběť bodal a topil
Za brutální březnový mord cizinky (†50) v Jaroměři na Náchodsku si vyslechl 16letý trest Lukáš Hašek (30). Opilý a sjetý trávou ji znásilnil, nožem jí zasadil 86 ran a ženu pak hodil do řeky Metuje. Vykrvácela a utopila se. Muži hrozilo až 20 let v base.
Případ se odehrál v březnu po domluvené schůzce dvojice, když šli v noci společně k řece. Na břehu si začal i přes obranu ženy vynucovat sex. Bil ji do hlavy tupou stranou zavíracího nože a strhával z ní šaty. Pokusil se ji znásilnit. Soulože ale kvůli své indispozici nedosáhl.
Poté, s cílem zakrýt předchozí násilí, oběť zavraždil. „Mrzí mě, co jsem tím odporným činem způsobil. Pozůstalým se omlouvám. Je mi to líto,“ řekl a prohlásil vinu. Přijal trest i uložené ambulantní protialkoholní a protitoxikomanické léčení.
S pauzou na cigáro
Muž do ženy bodal s takovou intenzitou, že se útokem unavil a udělal si přestávku. Při ní kouřil a zbavoval se jejích osobních věcí vyhazováním do vody. Nakonec odtáhl oběť do proudu řeky, a když zjistil, že stále žije, znovu do ní bodal. Nejvíc, 39 ran, žena utrpěla v oblasti hlavy, dalších 37 měla v oblasti krku, zbytek v horní části těla a na rukou.
Nahé ženino tělo objevil v řece náhodný svědek a zalarmoval policii. Pachatele se podařilo dopadnout asi 20 hodin po otřesném činu. Jeho známí nemohli uvěřit, že by byl něčeho takového schopen. „To není možný, byl to takový hodný ňouma,“ popisovala obviněného jeho známá. Verdikt je pravomocný.