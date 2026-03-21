Historie českých hor je plná tragických událostí, které ukazují, že i „naše“ hory mohou být smrtelně nebezpečné. Mezi nejznámější mimo jiné patří smrt turistů po pádu laviny v roce 1968, zřícení dvou horalů ze Sněžky nebo záhadné úmrtí turisty z Německa
Pád turistů ze Sněžky nebo obří lavina: Smrt chodí i po českých horách
1.Lavina smetla skupinu turistů
Sněžilo, foukal silný vítr, na hřebenech Krkonoš bylo 85 centimetrů nového sněhu. V takovém nečase stoupala v březnu 1968 skupina 27 mladých lidí po turistické trase směrem k horské chatě. Při přecházení lavinového žlabu se utrhla masa sněhu. Následky byly tragické.
Výprava složená převážně z Rusů, Němců a Poláků se ubírala s polským průvodcem k chatě Strzecha Akademicka, dříve Hamplova bouda na polské straně Krkonoš. O chvíli později se všichni ocitli v pekle. V kotli Bílý Jar je zasáhla ničivá lavina. Tehdejší náčelník horských záchranářů Otokar Štětka popsal, co se stalo.
„První skupina je zasažena při přecházení lavinového žlabu první lavinou. V dalším okamžiku sjíždí mohutná lavina, která smete hlavní skupinu turistů z výstupové cesty a většinu strhne do svého nitra,“ líčil v knize Laviny v Česku. V místě, kde se lavina odtrhla, je široká asi 400 metrů. Masy sněhu se vřítily do úzkého žlabu, kde je obrovská síla stlačila do výše 14 metrů. Váhu laviny tehdy spočetli na 47,5 milionu kilogramů.
Turisté neměli šanci. Přežilo pouhých osm lidí ze sedmadvaceti. Nejdrsnější okamžik své záchranářské kariéry popsal jeden ze zasahujících členů horské služby Roman Odvárko. „Nikdy v životě jsem nezažil a nikdy už snad ani nezažiju, abych viděl kolem sebe tolik mrtvých. To se vryje do paměti! A nikdy na to nelze zapomenout,“ vzpomínal
2.Němec se ztratil v Krkonoších
Pohřešovaný německý turista Carsten Verner (†33), který se 26. ledna 2019 ztratil v Krkonoších v oblasti těžce přístupného Stříbrného hřebene na česko-polském pomezí, byl nalezen bez známek života. Muž před svou smrtí stačil ještě odeslat selfie a pak nadobro zmizel. Jeho mrtvola se podle všeho už od konce ledna nacházela pod velkou vrstvou sněhu.
Turistovi se stalo osudným i to, že vyrazil na túru do zasněžených hor bez lyží i sněžnic. „Šel čistě jenom v pohorkách,“ popsal záchranář.
3.Zřítili se ze Sněžky
V úterý 30. ledna 2024 došlo na severním svahu Sněžky k tragédii, při níž zahynuli dva polští turisté ve věku 23 a 47 let. Z vrcholu nejvyšší české hory spadli směrem na polskou stranu přibližně 900 metrů, a to takzvaným Žlabem smrti do oblasti zvané Kotel Lomničky.
Podle mluvčího Horské služby Marka Fryše jeden z mužů uklouzl a jeho tělo se zastavilo asi 250 metrů pod Jubilejní cestou. Druhého turistu našli záchranáři až dole v údolí.
4.Smrt Jany a Adámka
Veterinářka Jana (†40) se po Vánocích roku 2022 vydala s tříletým synem Adámkem do Krkonoš. 28. prosince je v okolí přestupní stanice lanovky na Růžové hoře zachytila bezpečnostní kamera, od té doby je už ale nikdo neviděl. Případ tehdy sledovalo celé Česko a všichni doufali, že se maminku s malým synkem podaří co nejdříve najít.
Nejhorší možný scénář se potvrdil 2. ledna 2023, kdy členové horské služby objevili v oblasti Růžové hory směrem na Portášky tělo matky a syna, bohužel již bez známek života. Žena měla být podle kriminalistů oběšena, chlapeček uškrcen. Smutný případ policie odložila.
5.Pád lanovky
K tragické nehodě nákladní lanovky vedoucí k chatě Bumbálka došlo v roce 2013 u Špindlerova Mlýna. Utrhla se kolem půl deváté večer v době, kdy v ní bylo pět lidí z toho dvě děti. Pád lanovky způsobilo přetržené lano. Otec rodiny pád nepřežil. K neštěstí došlo v oblasti Přední Labské.
Lanovka sloužila pouze pro přepravu zavazadel a lyží k chatě Bumbálka. Rodina se dvěma dětmi, která tam přijela na víkend, nastoupila ve spodní části lanovky do kabiny a krátce po rozjezdu se s nimi utrhla. V první fázi je velmi prudký kopec v lesním porostu.
„Lanovka byla tahána ve směru k chalupě tažným lanem a navijákem. Dosud z nezjištěných příčin se lano přetrhlo. Lanovka spadla až k samotnému mostku, který vede přes Labe. Jednalo se o lanovku, která nebyla určená k přepravě lidí,“ uvedl policejní mluvčí Udo Ertner.
