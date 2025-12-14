Mirka ubodala malého syna (†3): Myslela si, že chlapce zachraňuje!?

Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Autor: nkc - 
14. prosince 2025
05:00

Matka Mirka brutálním způsobem v červnu tohoto roku ubodala ve slovenské obci Lendak svého malého syna. Po impulzivní vraždě odvezla tělo chlapečka na policii a byla obviněná z vraždy. Děsivý případ vyšetřují kriminalisté. Detaily vyšetřování odhalily její psychický stav. Myslela si prý, že synka vraždou zachrání.

Matka Mirka (31) v červnu ubodala malého syna v obci Lendak. Jeho tělo zavřela do kufru auta a odvezla ho na policejní stanici ve Spišské Belé. Policisté ji okamžitě zatkli a obvinili z vraždy. Nyní se vyjasňuje, že žena nejspíš byla vážně psychicky nemocná a její okolí to do poslední chvíle nevědělo.

Duševní choroba je zákeřná a na první pohled neodhalitelná. Může změnit vnímání bez uvědomění a kompletně překroutit realitu. Detaily z vyšetřování brutální vraždy zatím naznačují, že se žena stala obětí takového stavu, uvedl deník Jeden deň plus.

Sousedi ji popsali jako spokojenou matku, co celým srdcem pečovala o syna a snažila se, aby se měl dobře. Byla tichá, slušná a starostlivá. „Nikdo by to do ní neřekl. Vždy měla dítě upravené, chovala se k němu mile,“ vypověděl jeden ze sousedů. Zpětně její okolí odhalilo varovné signály. V době těsně před incidentem přestala udržovat kontakty a odstřihla se od rodiny i přátel.

Když Mirka v červnu přijela na policii, předala jim tělo chlapečka společně s vražednou zbraní. Jako důvod vraždy uvedla strach o zabavení dítěte sociálkou. Následně skončila v nemocnici ve špatném stavu. Potom, co se probudila z bludů řekla, že v době útoku byla přesvědčená o správnosti konání a myslela si, že synovi pomáhá. Případem se nyní zabývají kromě vyšetřovatelů i psychiatrici a psychologové.

Video  Policista v brazilském Manausu zachránil batole dusící se arašídem.  - Instragram/@bptran_am.pmam
Video se připravuje ...
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.
Mirka (30) přiznala vraždu syna (†3). Prý slyšela v hlavě hlasy.

Témata:
nůžsynmatkapsychiatriepsychologiezdravotní problémypolicievraždaSpišská BeláLendak
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud