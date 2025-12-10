Aneta Š. na Děčínsku zmrzačila novorozenou dceru: Holčička měla zlomeniny a krvácení do mozku
Chladnokrevně týrala svou novorozenou holčičku a doživotně ji zmrzačila. Aneta Š. z Děčínska miminku zpřelámala snad všechny kosti v těle a několikrát způsobila krvácení do mozku. Agresivní matka teď čelí soudu a miminko je pod dohledem odborníků. Bude mít doživotní následky.
Ústecký krajský soud se zabývá neodpustitelným činem. Matka Aneta Š. (28) doživotně zmrzačila svou novorozenou holčičku. Dlouhodobě ji bila a týrala, dokud nebohé dítě kvůli následkům zranění a vyčerpání nezkolabovalo. Po přivolání sanitky a převezení miminka do nemocnice lékaři zjistili jeho važný stav.
„Hrubě zacházela se svým několikaměsíčním dítětem v delším časovém horizontu. Později se zjistilo, že dítě mělo četná zranění hlavy, četná zranění horních i dolních končetin a různě stará krvácení do mozku. Pro to dítě to muselo být zvlášť trýznivé,“ uvedla státní zástupkyně Klára Kubátová pro CNN Prima News.
Chladnokrevná nezaměstnaná žena předstoupila před soud a nechtěla vypovídat. Motivace jejího agresivního chování není známá. „(…) Lze se domnívat, že to bylo nějaké vybíjení frustrace nebo zloby na dítěti,“ vysvětlila Kubátová. „Dítě bude dlouhodobě v péči specialistů. Jeho zdravotní stav se bude vyvíjet, ale už teď lze přepokládat, že nebude schopno samo přijímat stravu, že bude třeba s ním rehabilitovat, že bude mít mozkovou retardaci a další dlouhodobé, spíše celoživotní následky,“ dodala.
Zmocněnec poškozených Vít Pafko informoval, že uplatní nárok 800 tisíc korun za poškozenou nezletilou dívku. Uvedl, že se jedná o jednu z nejvyšších možných bolestných. „(…) Dalo by se říct, že nezletilá měla ve svém těle skutečně zpřelámané téměř vše, co mohlo být zpřelámané,“ řekl. V únoru příštího roku bude pokračovat soudní proces a agresorce hrozí až 12 let ve vězení.
