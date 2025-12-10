Zraněný šofér se zákazem řízení zmizel v poli: Záchranáři se k němu brodili kilometry bahnem
Prázdné havarované auto našli záchranáři u Deštné na Jindřichohradecku. Zraněný řidič zmizel v rozbahněném poli. Svědek Zdeněk Sviták se duchapřítomně vydal za ním, nasměroval i záchranáře, kteří se museli pustit do náročného terénu po svých. Krvácejícího, totálně vyčerpaného muže se nakonec podařilo zachránit
„Řidič se nevěnoval řízení, vyjel mimo komunikaci a skončil v pravém příkopu,“ popsala policejní mluvčí Věra Mžiková. Muž údajně po nehodě tvrdil, že mu vběhla před auto srna. Když na místo dorazili přivolaní záchranáři, u havarovaného auta na ně čekali svědci, ale po zraněném nebylo ani památky.
„Uvedli, že zraněný muž s tržnou ránou na hlavě sám vystoupil z automobilu, byl zmatený a odešel směrem do přilehlého rozbahněného pole,“ popsali záchranáři. Duchapřítomný Zdeněk se, naštěstí, vydal ve stopách zraněného.
Poté za ním přesně navigoval zdravotníky do rozbahněného pole, poměrně daleko od místa nehody. „Vzhledem k nepřístupnému terénu nebylo možné dojet sanitním vozem až k němu, a proto musela posádka absolvovat přibližně dvoukilometrovou pěší cestu s veškerým potřebným vybavením,“ popsali zdravotníci.
Řidič utrpěl středně těžká poranění. Zdolávání rozbahněného pole ho navíc tak zmohlo, že se totálně vyčerpal a nebyl už schopen chůze. Záchranáři tak spolu s policisty a svědkem Zdeňkem zraněného donesli k sanitce.
Dechovou zkoušku na místě muž nedal, ukázalo se ale, že za volantem neměl kvůli uloženému zákazu řízení co dělat. Zdravotníci zraněného převezli do nemocnice a vyjádřili velké díky duchapřítomnému svědkovi. „Jeho ochota jednat, neváhat pomoci a zůstat s pacientem až do příjezdu záchranářů sehrála zásadní roli v rychlém nalezení a ošetření zraněného muže,“ uvedli.
