Mladý řidič na Berounsku způsobil dopravní nehodu s autobusem: Do nemocnice musela nezletilá dívka
Na Berounsku došlo ve čtvrtek večer 4. listopadu k nešťastné dopravní nehodě. Mladý řidič osobního vozidla se v zatáčce srazil s autobusem. Záchranáři ho v bezvědomí převézli do nemocnice. Musela tam i zraněná nezletilá dívka, která při srážce cestovala v autobuse.
Mezi Berounem a Železnou došlo k hrozivé srážce osobního vozidla s autobusem. Mladý řidič (19) nezvládl zatáčku a způsobil dopravní nehodu. Po střetu byl ve vážném zdravotním stavu.
„Na místo vyjeli profesionální hasiči z Berouna a dobrovolní z Chyňavy. Řidiče se jim podařilo vyprostit za pomocí tří hydraulických vyprošťovacích sad ve 20.51 hodin,“ řekl mluvčí hasičů Středočeského kraje Ladislav Holomčík, informoval Berounský deník.
Mladík nemohl vzhledem k jeho stavu podstoupit dechovou zkoušku a musel být okamžitě převezen do nemocnice. Nebyl jediný zraněný. Do nemocnice musela i nezletilá dívka z autobusu, ve kterém v době střetu bylo asi 10 cestujících.
