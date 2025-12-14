Nejtěžší chvíle Marečkovy mámy: Nejdřív prosby, ať se vrátí, pak cesta do nemocnice

Školáka ze Zlínska unesl a věznil muž, máma chlapce zažívala doma peklo, dítě hledali v náročném terénu stovky policistů a dobrovolníků.
Školáka ze Zlínska unesl a věznil muž, máma chlapce zažívala doma peklo, dítě hledali v náročném terénu stovky policistů a dobrovolníků.
Dvanáctiletého Marka hledaly stovky lidí, jak dobrovolníků, tak specialistů záchranářů se psy.
Dvanáctiletého Marka hledaly stovky lidí, jak dobrovolníků, tak specialistů záchranářů se psy.
Dvanáctiletého Marka hledaly stovky lidí, jak dobrovolníků, tak specialistů záchranářů se psy.
Autor: rv, sč - 
14. prosince 2025
18:25

Nejtěžší chvíle v životě prožívala bez nadsázky maminka ztraceného Marka (12) z Halenkovic na Zlínsku, Soňa. Od čtvrtka trnula, co je s jejím synem, vyslala k němu dojemný vzkaz. V neděli se jí ulevilo. Policisté chlapce našli živého, únosce ho držel v chatce pár kilometrů od domova, a tka šťastná máma mohla spěchat za synkem do nemocnice. 

Když v neděli odpoledne policisté zveřejnili informaci, že se Marek našel a je v pořádku, odechlo si celé Česko. Už čtvrtý den lidé s napětím sledovali pátrání po ztraceném chlapci a nepřáli si nic jiného, než ať se zdravý a živý najde.

Obrovský kámen spadl ze srdce mámě Soně. V sobotu se slzami v očích a kvůli pláči roztřeseným hlasem prosila, ať se chlapec vrátí domů. Jenže, jak se v neděli ukázalo, hocha unesl a věznil na chatě dospělý muž.  

Marečka zachránilo, že jeho křik uslyšeli kolemjdoucí a zalarmovali policisty. Ti možného únosce zadrželi a chlapce vysvobodili. „Už se našel. Jedu za ním do nemocnice,“ napsala na sociální síti máma Soňa a z celého srdce děkovala všem, kteří pomáhali a stáli při rodině v těžkých chvílích.

Okamžiky štěstí ale zkalily informace o únosu a věznění. To lidmi otřáslo. Mnohé tahle skutečnost rozplakala. „Díky bohu že mohl a měl sílu volat o pomoc, kolemjdoucím to nebylo lhostejné a zavolali pomoc,“ uvedla Martina. Všichni teď chlapci přejí, aby byl v pořádku a doma s blízkými.

Chlapce měl podle informací Blesku věznit muž na chatě v katastru sousední obce Žlutava. Oslovený starosta Stanislav Kolář měl velkou radost, že se chlapec našel a žije. Bliží informace ale neměl. „Chatové kolonie tu máme tři a majitelé se stále mění. Jsou z Otrokovic, ze Zlína, místních je tu minimálně,“ řekl.

Video  Kamerové záznamy, podle kterých policie našla unesenou dívku v Brazílii a prohlídka domu, kde ji muž držel  - X.com
Video se připravuje ...

Školáka ze Zlínska unesl a věznil muž, máma chlapce zažívala doma peklo, dítě hledali v náročném terénu stovky policistů a dobrovolníků.
Školáka ze Zlínska unesl a věznil muž, máma chlapce zažívala doma peklo, dítě hledali v náročném terénu stovky policistů a dobrovolníků.
Dvanáctiletého Marka hledaly stovky lidí, jak dobrovolníků, tak specialistů záchranářů se psy.
Dvanáctiletého Marka hledaly stovky lidí, jak dobrovolníků, tak specialistů záchranářů se psy.
Dvanáctiletého Marka hledaly stovky lidí, jak dobrovolníků, tak specialistů záchranářů se psy.

Témata:
policievězněníúnoschlapecrodinamatkastarostaškolákmarekúnoscesociální sítěDítě v ohroženídíkyžlutavaHalenkoviceČeskoZlínský krajnemocnice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5860856 ( 14. prosince 2025 19:36 )

Zavřít až černá nebo ho ještě.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud