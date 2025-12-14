Nejtěžší chvíle Marečkovy mámy: Nejdřív prosby, ať se vrátí, pak cesta do nemocnice
Nejtěžší chvíle v životě prožívala bez nadsázky maminka ztraceného Marka (12) z Halenkovic na Zlínsku, Soňa. Od čtvrtka trnula, co je s jejím synem, vyslala k němu dojemný vzkaz. V neděli se jí ulevilo. Policisté chlapce našli živého, únosce ho držel v chatce pár kilometrů od domova, a tka šťastná máma mohla spěchat za synkem do nemocnice.
Když v neděli odpoledne policisté zveřejnili informaci, že se Marek našel a je v pořádku, odechlo si celé Česko. Už čtvrtý den lidé s napětím sledovali pátrání po ztraceném chlapci a nepřáli si nic jiného, než ať se zdravý a živý najde.
Obrovský kámen spadl ze srdce mámě Soně. V sobotu se slzami v očích a kvůli pláči roztřeseným hlasem prosila, ať se chlapec vrátí domů. Jenže, jak se v neděli ukázalo, hocha unesl a věznil na chatě dospělý muž.
Marečka zachránilo, že jeho křik uslyšeli kolemjdoucí a zalarmovali policisty. Ti možného únosce zadrželi a chlapce vysvobodili. „Už se našel. Jedu za ním do nemocnice,“ napsala na sociální síti máma Soňa a z celého srdce děkovala všem, kteří pomáhali a stáli při rodině v těžkých chvílích.
Okamžiky štěstí ale zkalily informace o únosu a věznění. To lidmi otřáslo. Mnohé tahle skutečnost rozplakala. „Díky bohu že mohl a měl sílu volat o pomoc, kolemjdoucím to nebylo lhostejné a zavolali pomoc,“ uvedla Martina. Všichni teď chlapci přejí, aby byl v pořádku a doma s blízkými.
Chlapce měl podle informací Blesku věznit muž na chatě v katastru sousední obce Žlutava. Oslovený starosta Stanislav Kolář měl velkou radost, že se chlapec našel a žije. Bliží informace ale neměl. „Chatové kolonie tu máme tři a majitelé se stále mění. Jsou z Otrokovic, ze Zlína, místních je tu minimálně,“ řekl.
Zavřít až černá nebo ho ještě.