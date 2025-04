Podcast: Vypadalo to jako sebevražda ale… Učitelku klavíru zavraždil teenager na přání matky

V červenci roku 1934 zažila pražská Letná pořádný šok. V činžovním domě na tehdejší Belcrediho třídě (dnes ulice Milady Horákové, pozn. red.) byla nalezena mrtvola 48leté učitelky klavíru Julie Malátové. To, co na první pohled vypadalo jako sebevražda, se nakonec ukázalo jako podivná vražda, ke které donutila teprve šestnáctiletého chlapce jeho vlastní matka. Způsob, jakým to měl udělat, našla v brakové literatuře.