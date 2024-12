Zvrácená láska: Vrah požádal o ruku partnerku oběti přímo u soudu

Vše začalo v roce 2021, kdy se Meadows, tehdy 24letý, zapletl s o 13 let starší Louise Grievovou. Ta žila s Keithem Greenem, se kterým sdílela domov a společně vychovávala dvě děti. Zároveň si ale budovala paralelní vztah s Meadowsem, známým pod přezdívkou „Ježíš“ kvůli jeho dlouhým vlasům. Ačkoliv vztah mezi Grievovou a Greenem procházel krizemi, Louise využívala pozornost obou mužů a dokázala jimi manipulovat.

Napjatá situace eskalovala v únoru 2022, kdy Meadows začal otevřeně vyhrožovat. V několika zprávách svému nevlastnímu bratrovi Travisi Gortonovi napsal: „Blíží se válka,“ naznačoval své plány. „Jdi do toho,“ odpověděl mu podle deníku Daily Star Gorton. Tragédie se odehrála 13. února 2022. Po návštěvě hospody byl Keith nalezen na zahradě domu s osmi bodnými ranami, z nichž jedna zasáhla srdce. Vyšetřovatelé zjistili, že Meadows svou vraždu dlouhodobě a pečlivě plánoval.

Soudní proces byl plný zvratů. Meadows nejenže nepřiznal vinu, ale během řízení dokonce požádal Louise Grieveovou o ruku přímo v soudní síni. Tento akt vyvolal zděšení a nechápal ho ani samotný soud. Detektiv inspektor Jon Capps k tomu uvedl: „Nikdy jsem se s ničím podobným nesetkal. Bylo to naprosto ohromující,“ prohlásil zkušený kriminalista.

Případ však mnohým připomněl jednání amerického sériového vraha Teda Bundyho. Ten během vlastního soudu požádal o ruku svou partnerku Carole Ann Boonovou přímo před soudcem. Meadowsova posedlost a jeho schopnost manipulace byly také důležitými faktory tohoto případu.

Mark Meadows byl odsouzen k 23 letům vězění, Travis Gorton dostal 17 let za spoluúčast na vraždě a Louise Grieveová byla odsouzena na 8 let za zabití. Vyšetřovatelé se však domnívají, že Louise mohla být do vraždy zapojena více, než co sama přiznala.