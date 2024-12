Masakr na škole ve Wisconsinu: Střílela teprve patnáctiletá studentka!

„Byla studentkou školy a důkazy naznačují, že zemřela na střelná zranění, která si sama způsobila,“ řekl novinářům ohledně útočnice Barnes podle agentury AFP. Zdravotníci dívku prohlásili mrtvou po cestě do nemocnice, další dvě oběti zemřely na místě, napsal list The New York Times (NYT). Ze šesti zraněných jsou dva studenti v kritickém stavu. Zranění dalších tří žáků a učitele jsou méně závažná.

Střelba se odehrála ve škole Abundant Life Christian School v hlavním městě Wisconsinu Madison. Do tohoto vzdělávacího ústavu chodí podle údajů z jeho webových stránek 390 dětí, rozdělených od mateřské po střední školu.

Barnes už dříve uvedl, že policisté byli do školy přivoláni okolo 11:00 místního času (18:00 SEČ). Své zbraně však nepoužili, neboť našli pravděpodobného střelce mrtvého, když dorazili na místo. Šerif původně identitu a pohlaví útočnice neupřesnil, agentura AP a televize CNN s odvoláním na policejní zdroje v jednu chvíli uvedly, že střílela sedmnáctiletá dívka. Podle dřívějších informací poskytnutých Barnesem použila pistoli ráže devět milimetrů.

Rodiče útočnice podle médií spolupracují s policií při vyšetřování tragédie.

Střelba na škole, kterou spáchala dívka, je vzácná, upozornila agentura Reuters, podle níž ženy mají na svědomí ve Spojených státech asi jen tři procenta hromadných střeleb.

Na amerických školách letos podle databáze K-12 evidují druhý nejvyšší počet střeleb od roku 1966, upozornil Reuters. Projekt na svém webu letos eviduje 323 školních incidentů, horší byl podle něj jen loňský rok s 349 případy střelby.

Prezident Joe Biden už dříve prohlásil, že američtí zákonodárci nemohou nečinně přihlížet podobným tragédiím, kterých se v USA odehrála celá řada. „Od Newtownu po Uvalde, od Parklandu po Madison, po tolik případů střelby, které neupoutaly pozornost - je nepřijatelné, abychom nedokázali ochránit naše děti před tímto zničujícím násilím páchaným střelnými zbraněmi,“ uvedl šéf Bílého domu s odkazem na minulé případy hromadné střelby na školách.

Bidenovi demokraté se v minulosti několikrát pokoušeli výrazně zpřísnit pravidla pro držení útočných zbraní, která jsou v USA v porovnání s dalšími západními zeměmi mimořádně benevolentní. Vlivná zbraňová lobby, která má zastánce zvláště mezi republikány, však většinu pokusů zablokovala. Nastupující prezident Donald Trump se netají tím, že má s organizací majitelů zbraní velmi dobré vztahy.