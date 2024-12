Čtvrt století hrůzy: Žena trpěla ponižování, ohrožování zbraní i polévání vařící vodou, vše odhalila náhodná kontrola

Rutinní kontrola zbraní odhalila v Rumburku na Děčínsku naprosto otřesný případ domácího násilí. Žena (49) nebyla schopná předložit všechny zbraně a uvedla, že jí to znemožnil manžel (73). Pak se rozpovídala o 25 letech soužití plného ponižování, vulgarit i násilí, které odnesla vážnými zraněními. Nakonec našla sílu odejít. Policisté už tyrana obvinili.

Strážci zákona zjistili, že muž roky svoji dnes již expartnerku týral. „Zakazoval jí přístup k její poště i bankovnímu účtu, nainstaloval jí sledovací zařízení do auta, a dokonce ji opakovaně opařil vroucí vodou, čímž jí způsobil vážná zranění. V několika případech na ni mířil střelnou zbraní a vyhrožoval jí smrtí,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Žena otřesné zacházení dlouho tiše snášela, život v hrůze ale odnesla psychickými problémy, které řešila alkoholem. „Po nějaké době vyhledala i odbornou pomoc a musela užívat antidepresiva,“ uvedla mluvčí. Nakonec podle informací Blesk.cz našla sílu tyrana opustit.

Policisté tyrana zadrželi. Museli ale postupovat obezřetně. Věděli, že kvůli sklonům k alkoholu a násilí může být mužovo chování nepředvídatelné a nebezpečné. Následovala domovní prohlídka, která u muže odhalila hotový zbrojní arzenál.

Měl zbraně i střelivo

„Kriminalisté nalezli 14 střelných zbraní a více než 6 000 kusů střeliva bez příslušných povolení. Jednalo se o brokovnice, revolvery, malorážky i samopal. Muž v minulosti přišel o zbrojní průkaz, avšak zbraně převedl na svou manželku a nadále je nelegálně držel,“ vysvětlila Hyšplerová s tím, že zbraně teď budou ještě zkoumat odborníci.

Policejní vyšetřovatel už tyrana obvinil z týrání osoby žijící ve společném obydlí a nedovoleného ozbrojování. U soudu za to může vyfasovat až osm let v base. Vyšetřování případu nadále pokračuje. Čeká se, co odhalí expertizy zabavených zbraní i munice.

Nebýt lhostejní

V souvislosti s tímto případem dlouhodobého násilí v rodině poukázali policisté na to, jak je důležitá v obdobných případech pomoc okolí. „Pokud oběť sama nenajde sílu situaci řešit, je nezbytné, aby zasáhli blízcí, známí či instituce, které o problému vědí,“ uvedla mluvčí. Podnět může podat kdokoli, kdo má o násilí ve svém okolí informace.

To je velmi důležité, aby bylo možné předejít dalšímu ubližování. „Nikdy nepodceňujme situace, které se nám mohou zdát na první pohled nevýznamné. Pomoc může zachránit život,“ dodala mluvčí.