15 let od smrti herečky Brittany Murphyové: Otec chce exhumovat tělo! Šlo o vraždu?

V prosinci 2009 svět obletěla šokující zpráva: talentovaná herečka Brittany Murphyová zemřela ve svém hollywoodském domě. Koroner uvedl jako příčinu smrti zápal plic, chudokrevnost a intoxikaci volně prodejnými léky. Přesto, ani po 15 letech, její rodina tuto verzi neakceptuje a dál hledá odpovědi na otázky, které stále zůstávají nezodpovězené.

Pouhých pět měsíců po smrti Brittany zemřel za stejných okolností i její manžel Simon Monjack. Tato podobnost vyvolala spekulace o možné otravě. Angelo Bertolotti, otec herečky, nechal provést nezávislou toxikologickou analýzu, která odhalila přítomnost deseti těžkých kovů v těle jeho dcery. Tyto látky by mohly pocházet například z jedu na krysy. „Koronerova kancelář tvrdí, že případ je uzavřen, ale to není pravda,“ říká Bertolotti. „Je to krytí. Nehodlám to nechat jen tak být,“ prohlásil Angelo. Požaduje, aby tělo Brittany bylo exhumováno!

Podle informací deníku Daily Star trpěla Brittany krátce před smrtí silnými bolestmi žaludku, což úřady připisují infekci bakterií staphylococcus aureus, kterou mohla získat při návštěvě Portorika. Rodina ale tvrdí, že testy nebyly provedeny dostatečně důkladně a skutečná příčina její smrti zůstává neznámá.

Linda Monjacková, Simonova matka, se k případu vyjádřila s obavami: „Výsledky toxikologických testů byly šokující. Chápu, proč Angelo bojuje za spravedlnost. Je to ale pro nás všechny velmi bolestivé,“ svěřila se truchlící matka.