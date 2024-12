Ošetřovatele v zoo rozsápal tygr: Při úklidu šelma zaútočila zaměstnanci na hlavu

Incident, ze kterého tuhne krev v žilách. Zaměstnance rumunské zoologické zahrady na začátku týdne rozsápal rozzuřený tygr. Kousnutí do hlavy neměl šanci přežít. Podle mluvčí měl ošetřovatel na starosti úklid areálu, ale nedodržel bezpečnostní opatření. Jde o první podobný případ za padesát let.

Rumunská zoologická zahrada v Pitești je asi 97 kilometrů od hlavního města Bukurešť. Na to, co se v areálu na začátku týdne stalo, nikdo jen tak nezapomene. Jednoho z ošetřovatelů zde při úklidových pracích pavilónu rozsápal tygr. Zaměstnanec neměl šanci útok přežít. Přivolaní záchranáři proto po příjezdu jen konstatovali smrt.

„Přesněji řečeno, pracovník měl tygra během čištění vyvést z pavilonu do klece, a tu uzavřít bezpečnostními dvířky. Pracovník to však neudělal, zapomněl bezpečnostní dvířka zavřít, tygr se vrátil do výběhu a kousl ho do hlavy,“ uvedl s odvoláním na mluvčího magistrátu města Pitești deník Bild.de.

Jak situaci na sociálních sítích město dále okomentovalo, zaměstnanec měl v oboru více než 8 let zkušeností. Jde o první podobný případ za padesát let. Vyšetřovatelé v tuto chvíli celou záležitost prošetřují. Zoo mezitím uvedla, že v příštích týdnech radikálně změní bezpečnostní postup, který případným útokům v budoucnosti zabrání.