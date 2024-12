Architekt Miroslav (†73) nepřežil čelní srážku s bentley: Slova zdrcené manželky

Pondělní cesta na chalupu ve slovenské Zázrivé skončila pro architekta Miroslava tragicky. Jeho ford se čelně srazil s luxusním vozem bentley, za jehož volantem seděl 54letý Polák. Riskantní manévr řidiče bentley si vyžádal život zkušeného odborníka, který se často vydával na svou oblíbenou chalupu, aby tam s manželkou trávil klidné dny.

Osudný moment

Podle informací policie Polák předjížděl kolonu vozidel na hlavním tahu směřujícím do Ružomberoku. Při nebezpečném manévru vjel do protisměru, kde se ocitl tváří v tvář Miroslavovu fordu. Kvůli svodidlům na jedné straně a pomalým vozidlům na druhé neměl šanci se vyhnout.

„Byl jsem hned za ním. Kdyby netrefil jeho, možná tady dnes nejsem,“ uvedl pro slovenský deník Nový Čas jeden ze svědků nehody. „Všechno jsem viděl a budu svědčit o vině řidiče bentley. Nebyl to věru vůbec pěkný pohled . V autě jsem viděl nebožtíka a mám stále husí kůži,“ svěřil se otřesený muž.

Zatímco řidič bentley vyvázl se zraněním a byl převezen do nemocnice, Miroslavův život vyhasl na místě.

Život zasvěcený architektuře

Miroslav vystudoval architekturu v Brně a desítky let navrhoval domy a funkční stavby. Před deseti lety odešel do důchodu a spolu s manželkou Annou trávili spoustu času na chalupě v Zázrivé, kde si užívali společné klidné chvíle. „Byl to výjimečný muž - oddaný manžel, skvělý architekt a chlap, který mě uměl rozesmát i v nejtěžších momentech. Ztratila jsem svoji polovičku i nejlepšího přítele,“ řekla se slzami v očích Miroslavova manželka.

Vyšetřování pokračuje

Policisté zahájili trestní stíhání pro usmrcení z nedbalosti. Na místo nehody byl přizván soudní znalec z oboru silniční dopravy, který má pomoci objasnit okolnosti tragického manévru.