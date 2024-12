Podivná sebevražda za pomocí pytlíku a plynu: Nešťastník nezvládl rozchod s partnerkou?

Tragédie se stala v neděli. Muže našla jeho sestra, která mu i zavolala záchranku. „Muž nebyl místní. Po rozvodu se přestěhoval k rovněž rozvedené sestře,“ řekl deníku Nový Čas jeden ze sousedů. „Bylo to nedávno. Možná měsíc, dva zpátky. Moc jsme ho ve vsi nevídali, ale když přijel, nic divného na něm nebylo,“ dodal.

Mužova smrt byla šokující i pro jeho sestru, která neměla tušení, že je ve stavu, kdy by si mohl něco takového udělat. „Ona v té době odjela do Košic, kde bydlí jejich rodiče. Ti koupili dům v Zámutově a po rozvodu ho ženě nechali. A asi jela odvézt i dceru, která v Košicích studuje. Kdyby jen tušila, co se může stát, určitě by nikam nejela,“ popsala další ze sousedek.

„Myslím si, že její bratr psychicky nezvládl, že zůstal sám po ztrátě partnerky. Ale nechci spekulovat, protože to nejde dokázat. Možná šlo o něco jiného,“ dodala.

Ani starostka obce Jozefina Tomášová toho o záhadném úmrtí neví víc. „Nechci se k tomu vyjadřovat, jde o citlivé rodinné věci,“ řekla. Případem se pochopitelně zabývá i policie. „Bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin usmrcení. Předběžně jsme cizí zavinění vyloučili. Pověřený příslušník policie ve věci stále vykonává zkrácené vyšetřování,“ sdělila policejní mluvčí Jana Ligdayová.