Režisér kontroverzního dokumentu Aneta: Vyjádření vyšetřovatele Mareše je alarmující!

„Postup policie nás velmi zklamal. Očividně se ani nepokusila pochopit, proč náš film vznikl a co bylo naším záměrem,“ říká režisér Jiří Sádek. Poukázal na to, že Mareš dostal možnost ve filmu vystoupit, toho ale nevyužil. Až poté, co začaly mezi lidmi rezonovat otázky týkající se Anetiny sebevraždy, rozhodla se policie právě Marešovými ústy k 10 let staré kauze vyjádřit.

„Nebývá zvykem, aby se veřejně vyjadřoval (Mareš) ke spekulacím. Případ Anety Rodové se díky novému filmovému zpracování dostal opět do povědomí veřejnosti a ačkoliv je více než zřejmé, že se jedná o filmovou adaptaci a nikoliv popis reality, tak ale chceme divákům nabídnout i pohled očima vyšetřovatelů, patologů a soudců,“ uvedla policie ke zveřejněnému videu.

Mareš tak v něm tak videu popisuje případ, cituje ze znaleckých zpráv i té o pozitivní toxikologii Anety, o vyšetřovacích postupech a stížnostem Anetiny matky na ně. Vysvětluje například, proč při repitvě chybělo dívčino srdce.

Srdce ve formaldehydu

„Srdce jsme odebrali celé k fixaci ve formaldehydu za účelem dalšího histologického zkoumání,“ cituje z pitevní zprávy Mareš. Lékaři se totiž měli vyjádřit k celkovému zdravotnímu stavu Anety, k tomu mělo posloužit její srdce. Má to být běžná praxe, kdy se v obdobných případech vyjímá celý orgán.

Když se tehdy s odstupem asi 10 dnů konala repitva, srdce chybělo. „Soudní lékař, který ji prováděl, místo aby zjistil, kde to srdce je a spojil se se svým kolegou z jiné nemocnice a vysvětlili si to, tak to pouze popsal do posudku,“ uvedl Mareš.

Repitva bez srdce

„My v té absenci srdce tedy problém vidíme. Repitvu měl na starosti pan doc. MUDr. Alexander Pilin CSc., věhlasný lékař, který vystupuje i v našem dokumentu. Má za sebou více jak 7500 pitev. Jak nám sám sdělil, za více jak 40 let praxe se mu nikdy nestalo, že by v těle chyběl nějaký orgán. Nehledě na to, že paní Rodová žádala o vysvětlení, kde je srdce její dcery. Tím, že se časově nepotkala dokumentace, musela Anetu pochovat bez srdce,“ reagoval režisér.

Přidal i další vysvětlení. „Srdce je klíčový prvek k určení, jestli Aneta Rodová zemřela, nebo nezemřela vlastní rukou. To není názor náš, ale zahraničních odborníků, které jsme oslovili s žádostí o spolupráci. Pokud představitel policie nevidí jako problém něco, o čem hovoří nejrespektovanější světoví experti, to nám přijde jako alarmující,“ dodal Sádek.

Těžký kalibr

Na policejní video reagoval videem svým. Zalitoval též, že při vzniku snímku policie s tvůrci prakticky nespolupracovala. „Policie se v řadě ohledů proti nám vymezuje. Zveřejnění reakce pana Mareše je největší kalibr, který mohli použít. Není to fér, protože od začátku jsme chtěli s policií spolupracovat, ale potýkali jsme se s neochotou,“ řekl Sádek.

Film Aneta se setkává s velkým zájmem diváků. Tvůrci tak absolvují rovněž speciální projekce spojené s diskuzí diváků a tvůrců. „Cítíme, že lidé si o tom všem potřebují popovídat. Zájem nás těší. Na naše setkání dorazilo i dost lidí, kteří Anetu znali osobně,“ dodal režisér.