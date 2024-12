Masakr na faře: Žárlivec Peter zavraždil duchovního, manželku i malou holčičku

Na brutální vraždu v prosinci 1970 místní v Boleráze na Slovensku nikdy nezapomněli. Kostelník Barič se právě chystal na ranní mši, když na faře objevil stopy krve. To, co spatřil potom, jej pronásledovalo až do konce života. Děkan, stále oblečený v pyžamu, ležel na zemi s rozťatou hlavou. Podobný osud čekal i další tři členy rodiny. Motivem vraždy měla být neopětovaná láska!

V úterý 27. ledna 1970 se krátce po sedmé hodně ranní vydal přichystat ranní mši kostelník Barič (70) do místního kostela v Boleráze. Faráře už krátce po přípravě oltáře trochu zaskočilo, že jindy dochvilný děkan na farnost zatím nedorazil. Spolu s dalšími příchozími farníky se proto vydal zkontrolovat faru. Vstup do budovy kostelníkovi bránily zamčené dveře. Klíč byl přitom zastrčený zevnitř!

Barič nabral odvahu, rozbil okno a vstoupil do obydlí. To, co poté spatřil, ho naprosto šokovalo. Příběh popsal deník Plus JEDEN DEŇ. Děkan Čárský, ještě stále v pyžamu, ležel na podlaze v louži krve. Měl rozťatou hlavu. Poblíž těla ležela i zakrvácená sekera.

Zhrzený řidič autobusu

Pak na faře objevili další těla. Na posteli ležela s rozbitou hlavou sestra děkana Maria a malá holčička Yvetka. Farníci v místnosti našli ležet i mrtvou maminku Ľudmilu a jejího manžela Petera. Ten dle všeho zemřel na následky řezného poranění. V obci zavládl strach, nikdo nevěděl, kdo měl otřesný čin na svědomí. Lidé se báli vytáhnout paty z domu.

Za masakrem stál řidič autobusu, zhrzený manžel Ľudmily Peter. Skutek měl spáchat ještě před půlnocí. Po vraždě se v kuchyni umyl, navečeřel a vydal do pracovny děkana, kde napsal dopis na rozloučenou. Poté si za pomocí nože podřízl hrdlo. Vraždil údajně proto, že ho jeho manželka Ľudmila nemilovala. Peter, který se léčil s psychickými problémy, ženu podezříval, že je mu nevěrná a chce se ho zbavit.

Na masakr místní stále pamatují

„O tragédii, která se odehrála na místní faře se až tak moc toho nenapsalo. Je ovšem pravda, že se to stalo za hlubokého komunismu. Myslím, že se to tehdy ututlalo. Proto o tom nikdo moc nevěděl," pustil se se zmíněným deníkem do řeči jeden z místních, který byl v té době ještě malý chlapec.

„Víte, Peter byl žárlivec. Stále sledoval svoji manželku. Doteď na to nemůžu zapomenout,“ prozradil další z obyvatel.